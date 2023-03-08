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北科大高層訪捷克三名校 聚焦半導體、人工智慧合作

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
北科大校長王錫福（左三）率團親訪布拉格捷克理工，與該校校長彼得拉切克（右五）等人午宴交流。圖／北科大提供
北科大校長王錫福（左三）率團親訪布拉格捷克理工，與該校校長彼得拉切克（右五）等人午宴交流。圖／北科大提供

國立台北科技大學校長王錫福與副校長楊重光等人日前遠赴捷克，並陸續拜訪布拉格捷克理工大學（CTU Prague）、布拉格化工大學（UCT Prague）、西波西米亞大學（UWB）三所當地名校。北科大高層也會晤布拉格理工大學校長彼得拉切克，兩校特別聚焦於能源、半導體人工智慧領域，並針對兩校交換計畫交流意見。

北科大校長王錫福指出，布拉格捷克理工是歐洲歷史最悠久、就讀學生最多的理工大學之一，兩校早於2007年締結盟校，也是北科大學生選赴歐洲交換的熱門盟校之一，近十年間即便受到疫情影響，兩校學生仍累積了近140人次的交換研習；2020年該校副校長荷力（Radek Holý）也曾隨學術團親訪北科大。

北科大代表團本次亦造訪另一所捷克盟校布拉格化工大學。王錫福指出，布拉格化工為中歐規模最大的大學之一，在化學、材料、化工等研究領域成績斐然。

王錫福表示，布拉格化工校長馬捷卡（Pavel Matějka）於2020年隨捷克學術團親訪北科大，並與北科大締結盟約；此行回訪，除了討論拓展雙邊研究合作，也希望邀請此盟校加入北科大國際PBL合作行列，共同培養學生跨國交流、團隊合作解決實務問題的關鍵能力。

馬捷卡則表示，雙方此次會晤已達初步共識，包括希望藉由共同支持優秀教師的研究合作基金，合辦雙邊國際研討會，建立校際研究合作的對話平台。

本次行程中，北科大訪團亦與西波西米亞大學3月上任的新校長Miroslav Lávička會面，恭賀其履新就職，並洽談未來締約及學術研究合作領域。

北科大 捷克 半導體 人工智慧

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