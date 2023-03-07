北科大新設太空系統工程研究所　首年招收15名碩士生

呼應太空科技核心戰略產業需求，國立台北科技大學112學年度新設「太空系統工程研究所」，鎖定衛星系統、衛星通訊、通訊酬載技術、移動式地面接收平台等技術領域，首年招收15名碩士生，4月10日開放報名。

北科大校長王錫福指出，人才培育是太空科技發展關鍵，北科大也是技職體系內唯一成立太空科技相關研究所的大學，已整合電資學院與機電學院資源和師資，發展太空系統工程相關的跨域技術。

此外，王錫福也說，日前更與美國喬治亞理工學院（Georgia Tech）、和碩、資策會、國家太空中心等單位簽訂合作意向書，期望透過多方合作，攜手培育學養精湛的太空系統工程實務人才。

北科大電資學院院長張陽郎表示，低軌衛星發展已成為全球趨勢，為精進相關實務技術，太空系統工程研究所課程規劃包括衛星科技與工程、太空任務與系統設計、太空任務操作、太空載具動力學與控制等，研究專注於衛星通訊系統及地面接收平台研製，並設計太空工程實務專題課程，希望學生透過實習、專題論文，與產業實務接軌。

北科大太空系統工程研究所籌備處所長林信標也談到，「通訊是航太技術的靈魂。」火箭、衛星、無人機等飛行載具都是由不同子系統構成，包括推進、結構、導控、通訊等系統，如果沒有即時雙向的通訊系統，感測器無法將資料即時送回地面站，團隊也就無法根據當下狀況進行即時校正；有賴通訊系統的存在，才能更即時、更有效地掌控太空任務執行的需求。