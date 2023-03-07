快訊

新北也跟進！下學期營養午餐恐漲價 業者：缺蛋是「壓垮駱駝最後稻草」

北科大新設太空系統工程研究所 首年招收15名碩士生

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
北科大太空系統工程研究所鎖定太空通訊系統，培育太空產業科技實作人才。圖／北科大提供
北科大太空系統工程研究所鎖定太空通訊系統，培育太空產業科技實作人才。圖／北科大提供

呼應太空科技核心戰略產業需求，國立台北科技大學112學年度新設「太空系統工程研究所」，鎖定衛星系統、衛星通訊、通訊酬載技術、移動式地面接收平台等技術領域，首年招收15名碩士生，4月10日開放報名。

北科大校長王錫福指出，人才培育是太空科技發展關鍵，北科大也是技職體系內唯一成立太空科技相關研究所的大學，已整合電資學院與機電學院資源和師資，發展太空系統工程相關的跨域技術。

此外，王錫福也說，日前更與美國喬治亞理工學院（Georgia Tech）、和碩、資策會、國家太空中心等單位簽訂合作意向書，期望透過多方合作，攜手培育學養精湛的太空系統工程實務人才。

北科大電資學院院長張陽郎表示，低軌衛星發展已成為全球趨勢，為精進相關實務技術，太空系統工程研究所課程規劃包括衛星科技與工程、太空任務與系統設計、太空任務操作、太空載具動力學與控制等，研究專注於衛星通訊系統及地面接收平台研製，並設計太空工程實務專題課程，希望學生透過實習、專題論文，與產業實務接軌。

北科大太空系統工程研究所籌備處所長林信標也談到，「通訊是航太技術的靈魂。」火箭、衛星、無人機等飛行載具都是由不同子系統構成，包括推進、結構、導控、通訊等系統，如果沒有即時雙向的通訊系統，感測器無法將資料即時送回地面站，團隊也就無法根據當下狀況進行即時校正；有賴通訊系統的存在，才能更即時、更有效地掌控太空任務執行的需求。

林信標與國內多校組成的陽明交大前瞻火箭研究中心（ARRC）團隊已累計近20年合作經驗，也是近年台灣多次成功發射混合式火箭的核心成員之一，林信標說，希望培養學生動手實現真正的系統及設備，盼真正投入太空領域的開發和應用，培養升級太空產業需要的即戰力。

北科大團隊參與ARRC 2022年屏東旭海火箭發射任務，圖為火箭發射站。圖／北科大提供
北科大團隊參與ARRC 2022年屏東旭海火箭發射任務，圖為火箭發射站。圖／北科大提供

太空 火箭 衛星通訊 北科大

延伸閱讀

北科大新設太空系統工程所 4月10日開放報名

詐領科技部補助134萬 北科大副教授等3人起訴

曾操刀台灣學生提案太空實驗 太空人若田光一將返回地球

SpaceX發射二代迷你星鏈衛星 首批21顆升空

相關新聞

南台科大實習生改善日本道路交通提案 獲當地巿府青睞

南台科大創新產品設計系畢業生褚詩妤、林采諼、陳冠樺四年前就獲得日本實習機會，因疫情拖到上月才成行，預計實習到4月，日前參...

北科大新設太空系統工程研究所　首年招收15名碩士生

呼應太空科技核心戰略產業需求，國立台北科技大學112學年度新設「太空系統工程研究所」，鎖定衛星系統、衛星通訊、通訊酬載技...

95％教職員同意併校 華夏科大：考量未來趨勢

國立台灣科技大學、華夏科技大學今兩校發布聲明，將合作整併。華夏科大主任秘書鍾國強說，董事會最主要是考量少子化衝擊，雖然華...

永平籃球隊員練球不忘調酒專業 一舉考取乙級證照

桃園市私立永平工商觀光科三年級學生王于誌，該校籃球隊主力球員之一，他勤練籃球技巧，也不忘增加調酒技能，今年考取飲料調製乙...

影／大學宿舍就是創業基地 陳建仁台南參觀圓夢宿舍

教育部補助台南南台科技大學改建，推出「圓夢宿舍」，結合學生宿舍與創業基地，行政院長陳建仁今天前往參觀，認同這項創新做法，...

樹德家商「韓」風送暖 社區敬老散播正能量

高雄樹德家商學生投入公益不遺餘力，餐飲管理科韓式料理特色班學生善用3年所學，發送愛心「人蔘起家雞」，校長陳清美率領師生將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦