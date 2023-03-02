新北自主學習競賽成果 盼未來4年申請100張專利

新北市副市長劉和然今天說，技職高中生於自主學習或專題實作發想理念，產出作品，有些具專利或商品化潛能；盼望向下扎根，未來4年可以申請100張專利，讓師生發揮專業實力。

新北市「技職自主學習競賽成果發表」暨攜手經濟部智慧財產局啟動「專利教育計畫」，下午在市府舉行，副市長劉和然、經濟部智慧財產局長洪淑敏等人出席。

新北市立淡水商工餐飲管理科學生楊羽希，自主學習賽夏語，能簡易與他人對話，並以族語朗讀文章，認識族群文化；她還主動報考族語認證，今天獲新北自主學習成果競賽特優。

楊羽希透過老師黃美瑾指導，利用「族語E樂園」網站及教學影音平台學賽夏語，學習書寫符號、語音與音韻系統、詞彙。還架設Instagram網站，實際拍攝部落風景設計會話字卡，將錄影片上傳社交平台網站，推廣學習賽夏語。

楊羽希接受中央社記者訪問時表示，母親是苗栗縣南庄鄉賽夏族人，自己卻不會說母語，又不像國際通用的英文那樣耳濡目染，於是決心自主學習上網找資源。

她說，起初看字母符號時，總感覺像外星人言語般陌生，於是以土法煉鋼，遇到饒舌詞彙就以諧音與聲調，慢慢註記反覆練習發音，並在家和媽媽模擬情境練習會話，家鄉的舅舅、表妹也以流利的賽夏語協助她學習。

泰山高中機械科學生林伯懌、朱庭鈞、陳煜哲設計的「莫比烏斯桌」，是以雙曲拋物面的原理製作，透過樺木板、玻璃纖維棒和粗橡皮筋，展現彈性、輕量、承重50公斤的邊桌，預計送件申請專利。

智光商工機械科學生吳冠輝、吳品佑與王詠欣，則改良市面上筵席使用的金屬蛋糕架，取材輕量化、易組裝的壓克力，搭配LED（發光二極體）燈裝飾，降低成本，打造實用具美感的蛋糕架。

經濟部智慧財產局長洪淑敏表示，英雄出少年，市場許多具創意的專利，都是透過技職專業能力成形；盼學生建立正確的智慧財產權觀念，透過申請專利保障創新發明，並培養法律素養不「踩地雷」，侵犯他人智慧財產權。