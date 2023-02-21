首年上路太匆促　四技二專特殊選才資安外加僅2人錄取

四技二專「特殊選才」招生管道今天（2/21）放榜，配合教育部推動「資安學研人才培育計畫」外加名額，今年提供104個名額但僅2人錄取。學界評析，今年才公告推行特殊選才資安人才外加名額，但能走該管道的技職生僅限於電機與電子群，倉促上路之下學生也來不及準備。

特殊選才重視學生特殊技能、經歷，不採學測、統測等升學考試成績。配合行政院政策，教育部推動「資安學研人才培育計畫」，特殊選才也提供外加名額，112學年度共20校、39個系科參與，共提供104個名額，但最終僅錄取2人。

技專校院招生委員會聯合會執行長段裘慶表示，今年首度推出資安人才外加名額，特殊選才管道較特別，學生往往要提前多年準備，因此錄取人數不多符合預期。

段裘慶指出，學生要符合特殊選才資安人才外加的資格，須具備資安培訓證照或有相關特殊事蹟，條件較高，且須經技專招聯會初審、學校複審，才具備報名資格，112學年度符合資安資格的學生只有5人，最後錄取2人。再者，少子化下整體考招市場有利於考生，考生選擇亦較多，但學校也會設定門檻、挑學生。

一名公立科大教授則指出，台灣其實沒有這麼多資安人才，具備資安比賽成績、APCS檢定能力佳者甚至可以上台清交，「為什麼要到科大？」且今年公告即上路對學生不見得公平，如果提早三年公告，學生就讀高職時就可先選電機電子群，說上路就上路，恐讓學生措手不及。

大學問執行長、升學輔導專家魏佳卉則分析，科大也做資安人才外加是「畫錯重點」，在於普通大學先有資通訊、資安人才外加名額，導致學生往前端公立大學流動，對此科大也盼積極爭取，但少子化下考生人數就是不夠，才讓第一年四技二專特殊選才資安人才招生僅個位數。