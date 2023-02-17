崑山科大聘台灣松下前總經理為「榮譽講座教授」傳授經驗

崑山科技大學與台灣Panasonic集團簽署「推動智慧能源整合研究及創意應用」產學合作意向書後，攜手培育人才。今宣布禮聘甫退休的集團前總經理為榮譽講座教授，將不定期蒞校技術指導或辦理演講傳授經驗。

林淵傳還計畫於崑大及台灣松下銷售部門合作，由專業講師教授指導相關專業知識及技術，推動產學交流合作並提供學生就業機會，培育更多家電及冷凍空調專業人才，也協助經銷商人力培訓並解決人力不足的問題。

林淵傳1980年進台灣松下電器基層工作，歷經不同職務2014年接任總經理，是日商「臺灣松下電器」在台成立56年首次打破總經理日籍人士擔任慣例，是第一位台籍專業總經理。每年交出營收成長好成績，也樂於將經營成果與員工分享，凝聚士氣及向心力。