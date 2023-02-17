聽新聞
test
0:00 / 0:00
崑山科大聘台灣松下前總經理為「榮譽講座教授」傳授經驗
崑山科技大學與台灣Panasonic集團簽署「推動智慧能源整合研究及創意應用」產學合作意向書後，攜手培育人才。今宣布禮聘甫退休的集團前總經理為榮譽講座教授，將不定期蒞校技術指導或辦理演講傳授經驗。
林淵傳還計畫於崑大及台灣松下銷售部門合作，由專業講師教授指導相關專業知識及技術，推動產學交流合作並提供學生就業機會，培育更多家電及冷凍空調專業人才，也協助經銷商人力培訓並解決人力不足的問題。
林淵傳1980年進台灣松下電器基層工作，歷經不同職務2014年接任總經理，是日商「臺灣松下電器」在台成立56年首次打破總經理日籍人士擔任慣例，是第一位台籍專業總經理。每年交出營收成長好成績，也樂於將經營成果與員工分享，凝聚士氣及向心力。
李天祥表示，崑大與台灣松下除致力提升社會大眾生活品質，加強產官學合作，也一直以社會貢獻為己任，非常重視人才的培養，透過捐贈教學設備，向下扎根技職教育，鏈結人才培育，這也是崑大與台灣松下實踐社會責任的具體行動，未來將會有更多元的作法與持續性合作專案。林總經理經歷豐富、閱歷廣，能力強，學生有幸在業界大老的薰陶下，汲取經驗並轉化為自身的力量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言