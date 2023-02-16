留住偏鄉人力 慈濟科大招考原民及花東護理公費生
慈濟科技大學設有五專部護理科原住民專班，今年將增加50名衛福部玉里醫院花東專班，開放設籍花蓮、台東學生報考，提供免學費、住宿費等福利，考取護理師證照後，畢業可直接就業。
慈濟科技大學今天發布新聞資料指出，原民專班推動27年，受少子化影響，錄取名額從100名降為50名，學生畢業且考取護理師國家考試，即可任選8家慈濟醫院就業。
另外，為改善偏鄉護理人力短缺，慈濟科大也與衛福部玉里醫院簽訂合作意向書，提供50名額開設花東專班，透過公費制度招考設籍花蓮、台東的學生，考取護理師證照，畢業後可進入衛福部玉里醫院就業。
慈濟科大護理系主任張紀萍指出，不論是原專班或花東專班，入學後都會與其他入學管道學生打散分班，只要學期成績在全班前10%，還可再領績優獎學金。
慈濟科大指出，原專班及花東專班補助範圍包括學雜、膳食、制服、教科書費等，學業成績達標準，每月提供新台幣5000元零用金。
慈濟科大指出，五專護理科公費生招生對象為國中畢業生，2月24日開放網路報名，4月15日統一考試，2專班考試題目相同，科目為國文、英語與數學。
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