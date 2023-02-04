快訊

市占56%消炎止痛藥出事了 食藥署要求5藥品下架67萬顆

藝人陳建州用安博盒子看奧運 負責人遭起訴求重刑

iRent用戶個資外洩和泰道歉 補償內容曝光

新北2023技職教育代表字 「昂」獲選喻闊步學習

中央社／ 新北4日電
023技職教育年度代表字大選活動結果4日揭曉，由新北市福營國中理化老師李宥霖（前）推薦的「昂」字獲選。中央社
023技職教育年度代表字大選活動結果4日揭曉，由新北市福營國中理化老師李宥霖（前）推薦的「昂」字獲選。中央社

新北2023技職教育年度代表字今天出爐，李宥霖推薦的「昂」字獲選；教育局長張明文表示，「昂」代表對技職教育昂首闊步的祝福與期待，凸顯技職教育的重要，更盼望家長重視。

新北市政府教育局舉辦2023技職教育年度代表字票選，今天公布票選結果，局長張明文出席頒贈感謝狀與抽獎時表示，一般教育與技職教育是兩條高速公路，希望家長讓孩子找到自己的興趣，有專業的兩把刷子，就可抬頭挺胸更有自信，鎖定目標往前發展。

張明文說，孩子放對位置就是天才，希望學生都能適性發展，只要選所愛、好好讀就會有前途。長時間努力，終身學習就會達到自己的方向與目標；就算沒有搭乘直達車，坐區間車也會達到終點，找到未來的春天。

教育局說，技職教育代表字海選活動，經半年的網路集字、票選，共選出150組代表字，經專家、學者會議討論遴選出10組代表字，開放給全國民眾網路票選，以「昂（Raise）」獲得千票勝出。

推薦「昂」字的福營國中理化老師李宥霖表示，感受推動技職教育的重要性，「昂」的字形象徵眾人合力卯起來戮力推動技職教育，字義上期許技職教育發展如同太陽升起般蓬勃，學子在技職學習路都能昂首闊步，神采奕奕。

教育局說，第2至第10名的代表字包括：才（Talent）、拓（Develop）、卓（Excellence）、巧（Skillful）、菁（Elite）、亮（Spotlight）、跨（Cross）、行（Action）、敏（Agility），都賦予技職教育深厚的意涵。

市府邀請國立台灣師範大學技術職業教育研究中心合作規劃活動，台師大工業教育學系主任宋修德說，向全國民眾募集推薦字，藉由全民的創意發想，盼望藉此讓外界更認識技職教育，家長更重視技職教育，成就每個孩子。

2023第一屆技職教育年度代表字大選結果4日出爐，新北市福營國中理化老師李宥霖（右2）推薦的「昂」字獲選，他開心接受新北市教育局長張明文（左2）頒獎。中央社
2023第一屆技職教育年度代表字大選結果4日出爐，新北市福營國中理化老師李宥霖（右2）推薦的「昂」字獲選，他開心接受新北市教育局長張明文（左2）頒獎。中央社

代表字 教育局

延伸閱讀

職探還納入甄選審查 新北寒假提供六千名額

大手牽小手體驗國際環境 新北高校生與外籍生交流

影／新北為幼兒打造「動動健康操」 唱跳還能學本土語

疫情成教育百年最大危機 新北系統化防疫教案成轉機

相關新聞

新北2023技職教育代表字 「昂」獲選喻闊步學習

新北2023技職教育年度代表字今天出爐，李宥霖推薦的「昂」字獲選；教育局長張明文表示，「昂」代表對技職教育昂首闊步的祝福...

竹市府攜手世界高中辦技職教育營 寒假首發營隊今登場

新竹市政府今年在新竹市技藝教育資源中心世界高中推出「111學年度職涯試探暨技職教育寒假體驗營」，2梯次營隊吸引國中小學生...

崇右無人機剪輯科學營 帶學生空拍基隆剪成美麗影像

崇右影藝科大昨天和今兩天，舉辦第一期「無人機剪輯科學營」，由崇右影藝大學「無人機產業創新基地」的專業師資授課，學生利用空...

影／為男人吃醋？嘉市某私校疑女學生搧同窗巴掌 校方啟動輔導機制

網路傳一起疑似校園霸凌事件影片，有名女學生在教室走廊對著另名女學生搧巴掌，傳是2人為名男同學爭風吃醋引發衝突，從穿著的制...

成大附工創校85年 首位出國留學應屆畢業生王冠毅是如何做到？

誰說唸高職就不能出國留學？成大附設高級工業職業進修學校資訊科學生王冠毅，最近申請到加拿大協和大學建築工程系，成為成工附工...

技職跨考學測 衝擊科大招生

一一二年大學學測共十一點八萬名學生報考，受技職生跨考影響，考生較去年增加二一四四人。升學資訊平台大學問網站分析，技職生跨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。