創業有心人看過來 參加這場賽有資源還有獎金拿

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聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
第18屆戰國策全國創新創業競賽，今年由雲林科技大學主辦，校方今天舉辦記者會預告賽程。記者陳苡葳／攝影
第18屆戰國策全國創新創業競賽，今年由雲林科技大學主辦，校方今天舉辦記者會預告賽程。記者陳苡葳／攝影

「戰國策全國創新創業競賽」今年由雲林科技大學接棒主辦，校方今天舉辦啟動記者會，預告該賽3月20日至4月19日期間受理申請文件，初階資格審查後，5月24日公告入圍名單，各團隊參加4天3夜重點課程集訓及決賽，過程中不僅可獲取完整的輔導資源，也將補助創業基金，總獎金逾百萬。

雲科大產學與智財育成營運中心今天舉行年度賽程發表會，上屆入選團隊化材系學生吳宗翰等6人出席分享經驗；吳宗翰說，他們獲得營運規劃基金及育成輔導經費共50萬元，以本科專業自麵包蟲體中萃取元素，開發出抗菌等相關產品，現已設立公司且成功研發抗菌噴霧，可望今年在電商平台上架。

雲科大校長楊能舒表示，該競賽長年均由國內各校主辦，去年在台東舉辦，有700多隊、2000多人參加，今年由專業創業輔導團隊，雲科大產學與智財育成營運中心接力，賽期長達半年。

產學與智財育成營運中心經理蔡幸真說，此次競賽分「青年學生類」創業組及創意組、「國際學生類」、「育成企業類」、「政府指定類」等4大類5小組，首創從3月20日起申請期間就提供線上輔導課程，透過專業培訓、加速器合作及參加創新創業營隊集訓等，提高創業成功率。

產學與智財育成營運中心說明，各類組申請文件包括提案簡報、團隊報名資料及創育機構推薦書等，入選後各隊派2人參加6月27日至30日的營隊集訓及決賽，共同激盪創新創意思維，讓創業過程更完整。

參賽資訊可上網搜尋「第18屆戰國策創新創業競賽」網站或臉書粉絲專頁，或至「社團法人中華創業育成協會」入口網站查詢各地育成中心電洽。

創業 團隊

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