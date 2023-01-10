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北科大傢俱專班成果展 烏俄戰爭下他們把坦克變沙發

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
北科大家具專班大三學生許晉嘉（左起）、謝承恩、王人頡合作設計模組化沙發「溫柔的坦克」。圖／北科大提供
北科大家具專班大三學生許晉嘉（左起）、謝承恩、王人頡合作設計模組化沙發「溫柔的坦克」。圖／北科大提供

國立台北科技大學傢俱專班近日推出「質物之間」成果展，呼應小宅當道、後疫情生活需求共計展出37組作品，北科大學生許晉嘉、謝承恩、王人頡三人靈感取自「烏俄戰爭」並以露營、戶外活動為設計角度，製作沙發「溫柔的坦克」，將戰爭軍事轉化為溫潤的傢俱，表達反戰思維。

北科大副校長楊重光表示，北科大深耕木藝至今超過百年。本屆成果展主題若從化學角度解釋，微觀上看物質（substance），原子構成分子、分子構成物質，巨觀上則可看到物體組成的基本元素，恰恰與木工傢俱的學習相互輝映。

北科大工業設計系主任鄭孟淙表示，北科大家具木工產學訓專班自2016年成立以來已邁入第七年，大四整年均安排學生在企業實習，大三這場展覽也是學生離校前最後一次成果展，業界提供超過50個實習機會，並於課程上用心指導學生。

北科大學生許晉嘉、謝承恩、王人頡以烏俄戰爭為靈感，王人頡表示，傢俱設計主要配合小空間主題，團隊結合未來趨勢和時事，並以露營、戶外活動的風格和靈活性為角度，設計出沙發「溫柔的坦克」。

王人頡談到，團隊約用一個學期的時間設計、製作，沙發結合椅背上的棉被捲、形似履帶的椅腳和類似砲口的插銷，可加裝、拆卸或折疊配件，可將沙發結合摺疊椅腳，讓使用者根據需求調整高度，變為和室椅、床，更具實用性，也盼把戰場上冰冷的坦克車轉化為溫潤的傢俱，表達反戰的訴求。

學生團隊蕭琦、張鈞彥、劉佳棋則以海浪流線造型為發想，使用植鞣牛革做出富有實驗性的躺椅「～」，可以攤平變成床，也可以掛在牆上成為畫作。以木頭為骨架、用皮帶支撐躺椅，輔以防水織布、毛皮、不鏽鋼等材質，滿足海邊休憩、戶外露營、室內等多種空間需求。

學生團隊周玟安、黃婕柔、陳旻琪則結合植物纏繞花架的元素，合作設計桌椅組「FLORA」，希望庸庸碌碌的生活裡，在家能也能沈浸在綠色森林中。團隊以胡桃木、金屬、皮革等結合，使用夾層和拉門作為抽屜，藉此擴展收納空間並節省使用材料。

北科大傢俱木工產學訓專班成果展「質物之間」（substance in between）即日起至15日於北科大藝文中心展出37組作品，每天上午十點至下午五點半開放參觀。

學生團隊周玟安（右起）、黃婕柔、陳旻琪則結合植物纏繞花架的元素，合作設計桌椅組「FLORA」。圖／北科大提供
學生團隊周玟安（右起）、黃婕柔、陳旻琪則結合植物纏繞花架的元素，合作設計桌椅組「FLORA」。圖／北科大提供
北科大家具專班大三學生蕭琦（左起）、張鈞彥、劉佳棋以植鞣牛革、彈簧鋼打造流線躺椅「～」。圖／北科大提供
北科大家具專班大三學生蕭琦（左起）、張鈞彥、劉佳棋以植鞣牛革、彈簧鋼打造流線躺椅「～」。圖／北科大提供

北科大 團隊

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