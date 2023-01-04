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擁10項證照 龍華科大周禹廷獲選教育部技職之光
教育部日前舉行2022年第18屆技職之光頒獎典禮，龍華科技大學機械工程系3年級學生周禹廷，擁有機械加工、CNC車床、CNC銑床、模具－塑膠射出模具、模具－沖壓模具共10張乙、丙級證照，榮獲今年技職之光「技職傑出獎」證照達人殊榮，證照達人實至名歸，系上師生都為他慶賀與驕傲。
教育部自2005年起每年舉辦「技職之光頒獎典禮」，被譽為技職校院的奧斯卡獎。今年從眾多列名技職風雲榜學生中遴選出42組、58名技職生。周禹廷獲獎後表示，他在就讀木柵高工時經師長啟蒙，慢慢接觸機械領域，也參加許多技能競賽，學習更多專業知識，很感謝在學習過程中給予幫助的師長。
周禹廷擁有的10張證照，包含機械加工、CNC車床、CNC銑床、模具－塑膠射出模具、模具－沖壓模具等5張乙級證照；丙級證照則有機械加工、車床、銑床、模具、機器人工程師／初階（實務）等5張，其中有4張乙級、2張丙級證照都是在龍華科大機械系就讀時獲得。
周禹廷說，每張證照要學習的專業不同，不論學科、機具操作及操作工法都需要去熟練，同時更要從中養成職場安全態度。他認為證照達人不是終點，而是一個中繼點，目前除了朝向第6張乙級證照努力外，同時積極準備第53屆全國技能競賽－機器人項目，期許再次獲得佳績。
龍華科大校長葛自祥特別恭喜周禹廷及指導老師辛勞。機械系主任陳詩豐表示，該系聚焦培育智慧製造精密機械人才，不論五軸、三軸到車銑複合加工，師資產業實務經驗豐富，2019年工具機更新計畫更獲得教育部3000多萬元補助，為全國私立科大最高補助金額，印證政府主管機關對機械系辦學的高度肯定。
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