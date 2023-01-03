雲科大3帥超強實戰經驗 獲頒教育部技職之光

教育部「技職之光」獲獎名單出爐，雲林科技大學機械系張軒誠、會計系呂建鋐、機器人技優專班林靖展等3人分別獲頒技職傑出獎發明獎達人及技職傑出獎證照達人獎，研發長李宏仁率領3人接受教育部長潘文忠表揚，也鼓勵他們繼續深造，讓自身專業更上一層樓。

工程學院機械系張軒誠，致力精密機械與奈米計量工程研究與產品開發，他所參與研發的8項作品，屢獲烏克蘭、波蘭、馬來西亞ITEX、瑞士日內瓦、韓國首爾與莫斯科阿基米德等各大國際發明展金牌獎，是科技產業明日之星。

此次獲獎，張軒誠驚喜地說，一路走來是團隊一起努力的成果，他最感謝樂於提攜後進，並無私指導的教授王永成、張中平，帶領研發團隊在專業中成長，在挫折中學會堅強，未來會透過持續創作，吸取人生寶貴經驗與養分。

管理學院會計系呂建鋐是該校的「證照達人」，在校期間陸續考取9張證照，且多益獲得785分，他說，自己對會計相當有熱情，這也是促使他熱衷學習的法門，透過考證照建立自我信心，也為自己奠定專業學識，畢業前已通過專門職業及技術人員考試，成為記帳士，也有企業招手延攬。

未來學院機器人技優專班林靖展擁有5張乙級證照、5張丙級證照，獲技藝競賽機器人職類優勝，也在全國技能競賽南區分賽中得到佳作，今獲頒技職傑出獎證照達人技術型高中組，他說，努力不一定有收穫，但不斷堅持就有機會被肯定。

林靖展自認並非優秀之人，但身前始終有一位不願放棄他的恩師郭啟源，找出他身上的不平凡，也懂他渴望比別人更優秀的心，林靖展形容，恩師宛如指引方向的明燈，領著他朝未來前行，經在白河商工3年的努力，進入雲科大就讀，他感謝一路上陪伴的人，將榮耀歸功所有人。