技職之光頒獎 朝陽科大學生獲大獎

教育部第18屆「技職之光」昨頒獎，朝陽科技大學視覺傳達設計系學生團隊，因勇奪德國紅點的「品牌設計與識別類」及「影片與動畫類」最佳獎，獲頒商業設計類「競賽卓越獎」；航空機械系大一學生楊尚勳考取多張乙級專業維修證照，榮獲「技職傑出獎--證照達人」。

校長鄭道明說，教育部技職之光表揚在國際競賽、證照考取表現優異的技職學生，朝陽學子展現專業能力；設計創作精神與聯合國永續發展目標一致；校內推動三創教育，7年內榮獲6件紅點最佳設計獎、55件紅點獎、2件紅點佳作獎及1件新銳設計獎，展現設計創作實力。

朝陽科大2018年起，推動學生取得含金量、質優證照，以符合iCAP職能發展應用平台職能證照、iPAS經濟部產業人才能力鑑定證照，對焦產業需求，近5年朝陽學生考取等同乙級以上的專業證照數近5千張，成效卓越。

視傳設計系學生張聿岑、蔣璐茜、陳柏憲、莊承翰以關懷海洋生態作品「漫魚良市Slow Fish」，日前獲得紅點最佳獎、新銳設計獎，為紅點最佳獎最高榮譽，全球僅此1件獲獎。

朝陽科大產合長黃台生說，視傳系學生劉子唯、陳彥柏、龍奐睿、王律涵、江晏榕，以「樂聲響起VOICE ON」獲得影片與動畫類紅點最佳獎。

此外，楊尚勳在高三取得多張工程專業乙級證照，他看準航空產業，準備考取難度更高的飛機修護、3D繪圖等證照，希望在畢業前取得航空維修公司工程師的職務。