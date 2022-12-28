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建國科大與金門農工簽訂合作 研究與產學技術升級

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
建國科技大學與國立金門農工兩校簽訂「學術交流與技術合作策略聯盟協議」，提升兩校的交流合作。圖／金門農工提供
建國科技大學與國立金門農工兩校簽訂「學術交流與技術合作策略聯盟協議」，提升兩校的交流合作。圖／金門農工提供

建國科技大學與國立金門農工為促進校際合作、追求技職教育之縱向整合與永續發展等，昨日兩校簽訂「學術交流與技術合作策略聯盟協議」，未來雙方將進行校際交流與學術合作與成果推展，讓先進智慧養殖技術紮根於金門農工。

這項簽訂合作儀式，由建國科技大學校長江金山博士，率領該校副研發長黃錫泉博士、教學資源發展中心主任林嘉雅博士與二林商工吳志淦博士等，專程拜訪金門農工校長吳志衍博士、水產養殖科主任董倫如與秘書等，會後並參觀養殖場，瞭解養殖設施、魚種以及金門養殖現況。隨即完成簽約合作。

雙方同意就學術合作、研究發展及技術合作等三方面，依雙方互惠原則進行交流合作。未來會合作進行研究計畫與成果推展外，技術合作部分則立刻著手規劃設計室內循環水養殖系統，導入SDGs之第八與九項目標，以循環經濟永續經營概念，讓先進智慧養殖技術紮根於金門農工，讓學生學習建國科技大學高端科技養殖技術，創造雙方學生更多學習與就業發展機會。

董倫如說，建國科大以養殖科的技術、養殖魚種做研究，所提供綠能養殖設施可補足現有課程；智慧養殖、自動化養殖監控課程設備之不足，並能提升同學實務技能。

吳志衍表示，金門農工職校的水產養殖科技術、設施完善，很開心能與建國科大策略聯盟合作，由大學端成熟技術挹注，將提升產業價值創造雙贏。

建國科技大學日前特別率隊來金門農工參觀他們的養殖技術，兩校簽訂「學術交流與技術合作策略聯盟協議」。圖／金門農工提供
建國科技大學日前特別率隊來金門農工參觀他們的養殖技術，兩校簽訂「學術交流與技術合作策略聯盟協議」。圖／金門農工提供
建國科技大學昨日蒞金參觀金門農工的養殖場，瞭解養殖設施、魚種以及金門養殖現況。圖／金門農工提供
建國科技大學昨日蒞金參觀金門農工的養殖場，瞭解養殖設施、魚種以及金門養殖現況。圖／金門農工提供
建國科技大學與國立金門農工為促進校際合作、追求技職教育之縱向整合與永續發展等，昨日兩校簽訂「學術交流與技術合作策略聯盟協議」。圖／金門農工提供
建國科技大學與國立金門農工為促進校際合作、追求技職教育之縱向整合與永續發展等，昨日兩校簽訂「學術交流與技術合作策略聯盟協議」。圖／金門農工提供

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