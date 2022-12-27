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虎科大高鐵新校區 航訓中心動工

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
虎尾科技大學高鐵新校區「國際航訓」及「產學大樓」動土，將成為國內最大的航空技術人才培育基地。記者蔡維斌／攝影
虎尾科技大學高鐵新校區「國際航訓」及「產學大樓」動土，將成為國內最大的航空技術人才培育基地。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾科技大學從國防部無償獲得17.18公頃校地，自籌9億9000萬元經費、歷經3任校長規畫，打造高鐵新校區，昨天辦國際航訓中心及產學大樓動土儀式。身為校友的雲林縣長張麗善共同主持開工，校方表示，將是國內最大的航空技術人才培育基地，預計2024年11月完工。

校方指出，國際航訓中心為地上2層樓，包含飛機修護實習廠棚，以虎科飛機工程系的軟硬體資源優勢，建立民航人員、技術及機構交流平台，成為培育國際飛機維修人力、民航技術人才重點機構；國際產學合作大樓有3層樓，校內產學合作及服務處、推廣教育中心等單位進駐，連結中南部產官學能量。

張麗善、教育部技術與職業教育司長楊玉惠、校長張信良等人主持開工。楊玉惠說，智慧機械與航空維修已是虎科大的發展重點，也是台灣業界最需要的領域，教育部去年起挹注相關計畫近4億元，期許虎科大引領風騷；張麗善說，預見會帶動地方發展和繁榮。

校方表示，新校區1年多前竣工智能機械與智慧製造研究中心示範工廠等，未來還要打造飛機修護實習場，提供頂級類產線實習場域，引進業界資源與實作技術；此外，校內由企業百分百出資的產學計畫，今年也首度突破億元達1億2000萬，值得慶賀。

實習 張麗善 教育部

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