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15億新建海事教育實習船安龍 優化海事院校登船環境

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
教育部次長劉孟奇（中）、台船公司總經理魏正賜（右）與高科大校長楊慶煜（左），主新建海事實習船安放龍骨祈福儀式。記者徐如宜／攝影
教育部次長劉孟奇（中）、台船公司總經理魏正賜（右）與高科大校長楊慶煜（左），主新建海事實習船安放龍骨祈福儀式。記者徐如宜／攝影

教育部委託高雄科技大學興建新的海事實習船，今天在台船公司大塢南側SD33~SD34間舉辦安龍典禮。新船斥資15億5700萬建造，總噸位達6千噸，是現行「育英二號」的3倍，預計2024年交船；船內建置多款模擬機、實習室與教室，可容納250師生，將優化全台海事院校登船實習的環境。

教育部次長劉孟奇、台船公司總經理魏正賜與高科大校長楊慶煜，主持今天的安放龍骨祈福儀式。這艘台船編號1182教育部實習船在今年7月20日開工，切下第一片鋼板，後續再由許多片鋼板組成小組件，再將小組件組成船段，今日達成安放龍骨節點，預計2024年2月完工交船。

魏正賜表示，這艘實習船的建造規範完全符合STCW國際公約要求，並具備完善的視聽教室及機艙教學動線，另外設置實境實習駕駛室，並配置航海、輪機及高壓電等三套全功能模擬機系統，未來有志加入海洋產業的潛力人才，可以在這艘實習船上同時完成各項完整的實習課程。

新的海事教育實習船總，可搭載的人數從現行「育英二號」的108名提高到250名，還設置了體育室、自修室、會議室、電影院，供教學和休閒使用。為了讓師生們能有更安全舒適的環境，採用主動式穩定翼系統來減輕實習船因風浪造成的橫搖情況；在安全方面，採用符合SOLAS的客船要求艙區劃分及破損穩度，提供客船等級的安全標準。台船也考量到環保，配置低壓脫硫塔設備，並預先規畫由柴油轉變為液化天然氣雙燃料驅動的改裝空間。

劉孟奇表示，「育英二號」已27年，海事實習日新月異，新的海事實習船提供航海類科系實習環境，也契合國艦國造政策，期待在2024年如期如質完工。

楊慶煜表示，實習船安放龍骨是整個造船階段重要的里程碑，也象徵一艘船生命周期的開始。自高科大承接實習船興建工程以來，從編預算、簽約、畫設計圖，每個階段都在創造新的歷史。學校投下關懷與資源，就可看到學生的成長。

海事實習船計畫主持人高科大副校長俞克維說明，本船船體結構部分由包含船體、住艙、舷牆、駕駛室等數部分組合而成，現階段由船廠完成船段初步組合，並同時執行艤裝工作。

教育部委託高雄科技大學興建新的海事實習船，在台船公司大塢南側SD33~SD34間舉辦安龍典禮。記者徐如宜／攝影
教育部委託高雄科技大學興建新的海事實習船，在台船公司大塢南側SD33~SD34間舉辦安龍典禮。記者徐如宜／攝影
教育部委託高雄科技大學興建新的海事實習船，在台船公司大塢南側SD33~SD34間舉辦安龍典禮。記者徐如宜／攝影
教育部委託高雄科技大學興建新的海事實習船，在台船公司大塢南側SD33~SD34間舉辦安龍典禮。記者徐如宜／攝影
教育部委託高雄科技大學興建新的海事實習船，在台船公司大塢南側SD33~SD34間舉辦安龍典禮。記者徐如宜／攝影
教育部委託高雄科技大學興建新的海事實習船，在台船公司大塢南側SD33~SD34間舉辦安龍典禮。記者徐如宜／攝影
教育部委託高雄科技大學興建新的海事實習船，在台船公司大塢南側SD33~SD34間舉辦安龍典禮。記者徐如宜／攝影
教育部委託高雄科技大學興建新的海事實習船，在台船公司大塢南側SD33~SD34間舉辦安龍典禮。記者徐如宜／攝影

實習 教育部 科系

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