弘光科大與永平工商合作簽署策略聯盟 往北部拓展合作

促進校際間的合作與學術交流，弘光科技大學昨與桃園市永平工商簽署策略聯盟。永平工商師長參訪弘光餐旅管理系專業教室、食品科技系的全台大專校院首座獲HACCP認證的紅師父烘焙食品實習工廠、圖書館新改裝的共享空間、可容納百人的電競館及剛落成的QUBE學生宿舍，參觀者印象深刻。

簽署儀式昨天舉辦，弘光科大校長黃月桂、永平工商校長胡劍峯代表雙方簽署合約，黃月桂指出，學校深耕中部地區，這幾年更積極往北部拓展，承辦桃園市政府3間親子館、第一區居家托育服務中心、公設民營公共托育家園，把學校專業特色服務擴及到北部，服務更多人。在看完永平工商的學校簡介後，發現很多科可與弘光專業系所銜接，希望以後有更多的合作機會，發展更多合作項目。

黃月桂表示，雙方簽約後，共享教學、研究與行政資源，促使雙方發展更卓越，共創互利雙贏契機，提昇整體競爭力。合作內容包含教學合作、設備支援、行政作業、學生活動，依教師專業成長及學生學習需求，協調教師擔任成長課程的講座教授。

永平工商校長胡劍峯表示，跟弘光科大合作希望達到一加一大於二的效果，對於學生在升學上將有很大幫助，他看完弘光簡介及實地參訪後，稱讚弘光不斷與時俱進調整辦學腳步策略，學生數近1萬3000名，是很有實力的科技大學。

胡劍峯表示，永平有3千多名學生，其中餐飲科2000人佔最多，其他包含汽車科、表演藝術科、資料理處科等等，跟弘光的餐旅系、妝品系、多媒體遊戲發展與應用系息息相關。