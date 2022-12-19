快訊

出席台大癌醫4周年院慶 郭台銘透露自己「下一個目標」

撐不住...全家茶葉蛋宣布調漲 一顆漲至13元、麻辣蛋20元

考營養抽早餐 台科大設計桌遊陪長輩呷百二

中央社／ 台北19日電

豐富早餐上桌，一旁五顏六色卡牌，長輩七嘴八舌討論，這是大安區錦安里及大學里的早晨，台科大設計系與台北市大安健康服務中心合作，設計早安桌遊，陪長者吃早餐、學知識。

台灣民眾早餐外食情形非常普遍，容易高醣高油，從早餐就藏匿著熱量爆表的風險。台灣科技大學設計系與台北市大安健康服務中心合作「大安早安」一系列計畫，將國健署公告「我的餐盤」的6大營養素，轉化為一系列社區健康促進的共餐服務。

將營養要素轉換為桌遊設計的「大安早安之旅」，通過「考營養」、「抽早餐」的桌遊過程，幫助長者在遊戲中記憶營養知識更深刻，讓早餐生活融入營養概念。

帶領碩博士生投入計畫的台科大設計系教授宋同正透過新聞稿說明，透過互動方式，將營養知識轉化的更有樂趣，也容易記住。

「大安早安」計畫在早餐時間，讓65歲以上錦安里及大學里長者到現場，帶領長者享用自助式早餐，以全榖雜糧類、堅果種子類、水果類、豆魚蛋肉類與乳品類，按照指示掌握一餐的營養份量。以桌遊及營養師課程方式，現場長者可回憶6大營養素的口訣，並應用到生活中要留意哪些NG早餐。

台科大規劃未來這項服務設計將持續精進，並參加國際設計競賽。大安健康服務中心主任楊明娟則提到，希望將這套機制擴散到社區當中，促進健康服務與社區密切合作，讓全民營養知識的學習能更加生活化。

早餐 桌遊 台科大

延伸閱讀

台科大成立女科技人社團 女性做科研不再有「天花板」

玩桌遊學保險 台科大連兩年奪國際教育遊戲競賽大獎

相關新聞

全球首場VTuber虛擬實況主電競賽 弘光尚青隊銀髮長輩受肯定

弘光科技大學前天舉辦全球首場與VTuber虛擬實況主的英雄聯盟電競賽，由今年7月組成、年紀60歲以上的弘光尚青電競隊迎戰...

第18屆「全國抗震大作戰」競賽 台南大學附中得獎第一

台南大學附中師生參加「第18屆全國抗震大作戰」競賽，自36校41科、171隊中脫穎而出，在微電影競賽前三名囊括第一和第三...

屏科大陳詩凱 木工世界奪金

屏東科技大學木材設計與科學系四年級生陳詩凱代表台灣參加2022國際技能競賽，在16國脫穎而出，拿下木工職類金牌。從小藉樂...

朝陽科大綠能評比 連6年世界前百

由印尼大學主辦的「世界綠能大學評比」公布，朝陽科技大學排名第64名，連續6年登上世界百大，表現傑出。

與時俱進！雲科大設2中心專研技術 產學再升級

雲林科技大學今天發表「智動化及監控研究中心」AI、AOI技術研發成果，另也和國內工業用縫紉機業龍頭高林公司簽署產學合作意...

屏東某科大浴室驚見四腳獸！眾人包圍喊出來 律師：恐觸法

網路社群Dcard15日有網友貼文，屏東某科技大學男宿舍浴室出現「四腳獸」，社群還流出兩段影片，男大生對宿舍浴室大喊「出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。