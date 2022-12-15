可隨人類五官改變樣貌 台科大設計系Logo獲博物館典藏

國立台灣科技大學設計系結合人臉辨識設計新Logo，師生透過手機人臉辨識，隨五官、表情變化來構成Logo的不同面貌。Logo獲得瑞士前衛博物館（The Museum of Avant-garde）永久收藏，同時也入圍年度平面設計獎2022石漢瑞評審獎（2022 Henry Steiner MA-g Awards ），也是台灣設計系所Logo設計獲得博物館收藏的首例。

台科大設計系唐玄輝主任表示，產業多將設計視為解決問題和創新的手法，設計的面向也越來越包羅萬象，包括互動設計、產品設計、用戶體驗、服務設計等，近年來隨著科技的進步，資訊設計（UI／UX）、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等也可運用在設計領域。

唐玄輝表示，學習設計的工具越來越多、跨領域整合學習的機會也更多，台科大以數位做嘗試，設計系Logo由副教授李根在發揮創意，重新塑造設計系未來形象，更以此Logo獲選為瑞士前衛藝術博物館永久收藏。

李根在表示，台科大此次Logo設計創意，是以設計的基本元素點、線、面為起點，結構成從平面到立體所呈現的一張臉，來表達設計系全新面貌，透過手機對準人臉識別系統，隨著被攝影者五官的表情變化即可構成logo不同面貌，打造設計系成員人人都有自己面貌的Logo。

李根在分享當初的創作靈感，當代設計以整合為重要核心，第一個聯想到的就是人類五官，五官整合成人類的臉，希望台科大也能整合成一張設計的臉譜，除了三角形、四方形等基本造型外，也加入更新的科技，透過人臉辨識系統，人的表情、動作、改變時，都能創造專屬於自己的Logo，讓師生產生認同感。

瑞士前衛藝術博物館收藏世界各地的藝術、攝影、插畫、平面設計、建築等作品，收錄許多當代大師原作與手稿。預計於2025年開放公眾參觀。台科大設計系logo此次亦入圍2022石漢瑞評審獎，石漢瑞（Henry Steiner）被譽為香港設計之父，也是希爾頓飯店、匯豐銀行等品牌形象設計者。