白衣天使與死神搶救生命 台大、雲科大拍片訴「日常」

台大雲林分院將院內「白衣天使」搶救生命的一刻、推廣健康管理與醫學美容等醫學常識,拍攝成6支影片,其中「生命的最前線,人生的旅途交護給我」與雲科大創意生活設計系共同完成,6支影片均參與國際護理創意獎,本月18日點閱數達標破萬將入圍社群媒體影響力並進入「國際坎城未來獅競賽」總決賽,相關訊息可至「護理的力量」點閱。

台大雲林分院此次參賽的護理創意概念,共有「3A病房-Stamp Out the Fear 害怕飛走了」、「斗六洗腎室-Power Nurse We are『生命的最前線』人生的旅途,交護給我」、「護理部-PPE穿脫魔鏡」、「健康管理中心-All You Can Eat 這樣吃也可以」、「健康管理中心- How much is your health worth您的健康價值多少」、「醫學美容中心-Beat the bad vision 打敗惡視力」6支影像。

院方表示,此獎項為2022「護理的力量Power in Nursing」國際護理創意獎,至 12月18日晚上11點59分前,每支影片點閱數達1萬次以上即為入圍團隊,並取得進軍國際坎城未來獅競賽總決賽資格,歡迎民眾踴躍點閱收看、衝點閱。