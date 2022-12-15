白衣天使與死神搶救生命 台大、雲科大拍片訴「日常」
台大雲林分院將院內「白衣天使」搶救生命的一刻、推廣健康管理與醫學美容等醫學常識，拍攝成6支影片，其中「生命的最前線，人生的旅途交護給我」與雲科大創意生活設計系共同完成，6支影片均參與國際護理創意獎，本月18日點閱數達標破萬將入圍社群媒體影響力並進入「國際坎城未來獅競賽」總決賽，相關訊息可至「護理的力量」點閱。
台大雲林分院此次參賽的護理創意概念，共有「3A病房-Stamp Out the Fear 害怕飛走了」、「斗六洗腎室-Power Nurse We are『生命的最前線』人生的旅途，交護給我」、「護理部-PPE穿脫魔鏡」、「健康管理中心-All You Can Eat 這樣吃也可以」、「健康管理中心- How much is your health worth您的健康價值多少」、「醫學美容中心-Beat the bad vision 打敗惡視力」6支影像。
院方表示，此獎項為2022「護理的力量Power in Nursing」國際護理創意獎，至 12月18日晚上11點59分前，每支影片點閱數達1萬次以上即為入圍團隊，並取得進軍國際坎城未來獅競賽總決賽資格，歡迎民眾踴躍點閱收看、衝點閱。
此次「生命的最前線，人生的旅途交護給我」與雲林科技大學創意生活設計系合作拍攝，校方表示，系主任張岑瑤長期與台大雲林分院產學合作，這次影片刻畫護理師每日面對人生戰場下的生離死別，與面臨疫情時的生活窘境，呈現他們犧牲自我休息時間，與無法照護家人的心境，以紀實攝影方式，在短短3分鐘內，讓觀賞者認知生命的珍貴之處，向每一位堅守崗位的護理師致敬。
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