激勵學生迎向更多元發展 苗農主任鄭安邦獲杏壇芬芳獎
國立苗栗農工實習處主任鄭安邦今年榮獲教育部杏壇芬芳獎肯定，因疫情頒獎表揚典禮延至12月初在南投中興大會堂舉辦，他從國中就常幫家裡修農機，從事技職教育20年來，從「黑手教師」變「職校博士」，長期付出心力鼓勵、關懷學生勤習技能提升自我，讓許多學生有機會迎向更寬廣的未來。
苗栗農工表示，鄭安邦是農家子弟，因父親開農機行，他國中放學後，就必須幫忙家裡修理農機，提早學到一技之長，1989年從職校農業機械科畢業後，一路參與全省、全國技能競賽，並代表國家參加國際技能競賽，取得國手資格為國爭光； 國內技職教育一直扮演培養專業技術人才的搖籃，他感恩地認為自己有幸從高職、專科、科大、研究所一路走來，成為技職教育體系最大受益者。
鄭安邦過去在教導生物產業機電科實習課程時，發現班上一名黃姓學生未報名機電整合丙級證照考試，他深知技職學校證照是學生技術根源，私下了解得知這名學生家境清寒，平日木訥寡言，但學業成績優良，黃姓學生因家庭環境，只希望高職畢業後能立即就業、貼補家用。
得知情況後，他主動協助這名學生報名，激勵對方要努力考取證照，也犧牲下班休息時間陪著練習，晚上幾乎都由他親送學生回家，希望對方能更專心練習並面對挑戰；在他鼓勵下，黃姓學生不但獲全國金手獎第一名，並保送國立中興大學，另外還取得氣壓乙級、丙級及機電整合等相關證照，讓未來發展有更多元的選擇。
值得一提的是，鄭安邦長期投入學生專業技能培養與指導，94學年度的導師班，他指導訓練學生參加農機修護乙級技能檢定，全班通過率100%，創下紀錄，4年後又一次創下通過率100%的紀錄；他每年指導學生參加全國農業類、工業類技藝競賽以及全國技能競賽，20年來不間斷，更是獲獎常勝軍。
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