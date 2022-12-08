愛拆解組裝 竹市光復高中生獲汽車修護職類優勝

光復高中汽車科學生賴一男、陳致霖，日前參加中等學校工業類技藝競賽汽車修護職類獲優勝，他們表示，因喜歡拆解與組裝，透過訓練能修復毀損汽車重新啟動，感到很有趣。

光復高中今天辦記者會表示，111學年度全國中等學校工業類技藝競賽於11月22日至25日，在台北市立南港高工舉辦。汽車修護職種共有50餘所公私立學校、62名選手參賽。

高三生賴一男接受中央社記者訪問表示，從小就喜歡動手做，也很喜歡拆解物品，像是家裡的時鐘，拆完再組裝，相當好玩。為符合興趣，他讀汽車科，能將損壞的汽車功能，再次修復，很有成就感。

高三生陳致霖表示，家裡是從事汽車修理業，從國中開始就利用課餘時間主動幫忙修車，在學校更能學得高階車款如電動車、油電車等修理技術，也能幫助家中事業，感覺很棒。

光復高中提供新聞資料表示，賴一男、陳致霖明年畢業後將銜接到車廠服務，藉此也落實技職教育，學用無落差，讓產學無縫接軌。