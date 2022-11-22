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千萬畫素辨識僅一秒 台科大發明技術友善「去背專家」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣科技大學資工系師生團隊推出「MainBody：去背專家」，利用深度學習（Deep Learning）精確去除各種圖片背景的AI。圖／台科大提供
國立台灣科技大學資工系師生團隊推出「MainBody：去背專家」，利用深度學習（Deep Learning）精確去除各種圖片背景的AI。圖／台科大提供

因應廣告製作成本高昂，國立台灣科技大學資工系師生團隊推出「MainBody：去背專家」，利用深度學習（Deep Learning）精確去除各種圖片背景的AI，高達3千萬畫素的圖片辨識度僅需要一秒，可廣泛應用於任何需要去背，如商業攝影、新聞媒體等情境，也替微型電商平台找到友善的技術出路。

台科大表示，「MainBody：去背專家」可用於圖片、影片去背，將圖片中動物、人物髮絲、網狀細節等的背景去除乾淨，高達3千萬畫素的圖片辨識速度約僅需1秒。此項技術，可廣泛應用於如商業攝影、新聞媒體業、廣告等任何需要去背的情境中。另外，系統也擁有互動式AI去背功能，標示主體或保留的區域，即可流暢地達成去背工作。

資工系學生林鼎傑說明，「MainBody：去背專家」包含了去背模型和去背系統，平台使用數據驅動方法，自行收集了約20萬張的圖片，先用模型初步預測後，再人工修正標註，取得答案。簡單來說，如果使用者希望修改去背結果的主題，就能直接透過互動式操作，點選希望保留或刪除的部分，讓AI重新判斷去背結果，也是現有去背軟體較少實現的項目。

林鼎傑也說，目前坊間的軟體問題在於難以編輯，或是僅提供專業人士使用美編軟體去背，需要花費大量時間，此一技術可以加速流程，減輕負擔。

「MainBody：去背專家」在未來應用上亦包括影片或視訊的去背，可輸出多種去背讓使用者選擇，去背後的前景主體可融入合成的背景。資工系教授戴文凱進一步表示，研發團隊會繼續收集實務使用需求與市場商業模式、優化產品競爭力，也期待有資金伯樂，讓此技術轉換成功。

2022「全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽」分為物聯網、智慧機器、數位永續科技、體感互動科技及電商與金融科技等五項領域，台科大「MainBody：去背專家」技術亦獲得電商與金融科技第一名。

電商 AI 團隊

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