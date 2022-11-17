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吳鳳科技大學送致用高中汽車科教學實習設備 嘉惠學生
嘉義縣吳鳳科技大學今天贈送台中致用高中汽車科教學設備自動變速箱一套，做為實習教學檢測，拆裝，修護實作之用，嘉惠致用高中學生。
今天的致贈活動吳鳳科技大學蔡宏榮校長到場，贈汽車自動變速箱暨技術手冊一套，他期勉學生多充實新知，提升自己的競爭力，在汽車車輛工程專業領域方面好好發揮，致用高中校長陳添旺代表學校贈送感謝狀。
致用高中校長陳添旺表示，吳鳳科大在汽車車輛工程方面培育無數產業頂尖人才，重視高中職實習教學需求，發展多元能力，學校訂定課程，很重視與科大交流，期望未來升學能無縫接軌，學生除了正規課程，導入新式教學設備引導學生與汽車新科技接軌，提升學生技術能力，符合產業所需人才。
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