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企業學校難對接 移工讀四技二專首年4校、133人註冊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國發會與教育部規畫自本學年起，由科大和企業合作開班，鼓勵製造業等30歲以下、具高中以上學歷年輕移工，可就讀四技二專進修部。示意圖。本報資料照片
國發會與教育部規畫自本學年起，由科大和企業合作開班，鼓勵製造業等30歲以下、具高中以上學歷年輕移工，可就讀四技二專進修部。示意圖。本報資料照片

少子化衝擊大專招生和勞動力，國發會與教育部規畫自本學年起，由科大和企業合作開班，鼓勵製造業、營造業、農業及養護機構30歲以下、具高中以上學歷年輕移工，可就讀四技二專進修部。據了解，今年6月時約11校有意招募移工就學，但開辦第一學年僅四校、133位學生完成註冊。學校端反映，多是計畫期程趕不上招生，以及企業端安排生變等，只能明年再接再厲。

國發會因應部分產業技術人力缺口嚴重，民國110年規畫「強化人口及移民政策執行架構及做法規劃」，鼓勵製造業、營造業、農業及養護機構30歲以下、來台工作滿3年且具備高級中等學校以上學歷年輕移工，就讀四技二專進修部提升職能後留台，目標2030年達6萬人。

教育部今年6月邀集有開班需求廠商的鄰近大專校院，並由勞動部說明廠商辦理方案誘因。據了解，有意願招募移工的學校包括正修科大、台北城市科大、龍華科大、明新科大等11校，但根據教育部近日提供數據，111學年度首年僅中華科技大學、正修科技大學、建國科技大學及遠東科技大學等4校媒合28家企業。

教育部指出，上述四校，共開設二專進修部機械工程科2個班、二專進修部電子工程科1個班、四技進修部電子工程系1個班、四技進修部工業工程與管理系1個班、四技進修部資訊工程系2個班，共計開設7班133名學生註冊。

首年僅四校順利招生，台北城市科大先前亦參與招生，先前調查相關合作廠商本約40名移工有意就學。主任秘書李尚懿指出，學校教學上沒問題，但媒合廠商在人力運用上有其他想法，加上牽涉到訂單變動、人力調整，便決定先不和學校合作，未來學校還是會爭取開班，但現階段變成要再重新與廠商媒合。

另一名私校高層則指出，科大進修部確實適合移工利用假日或夜間進修，企業讓移工就學雖說是加值技能、盼能轉化成中階人力留用，但移工去就學，現階段排班彈性就勢必降低，可能影響業者的人力安排甚至人事成本，企業端的現實考量確實很多。

龍華科大先前則與台達電和太平洋醫材洽談，但校長葛自祥也說，今年招生期程太趕，學校要與廠商談課程規畫、上課時間等，以及碰上今年夏季仍先以招本地生為主，爾後還有新南向產學專班、僑生等撞期，學校難有心力多頭馬車處理。

葛自祥也說，學校想開班成功也還需要企業真正支持，針對移工學校仍預計開設兩個班，希望明年9月112學年起再接再厲。

移工 教育部 龍華科大

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