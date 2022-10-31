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台科大動態助眠光專利 獲創新技術博覽會鉑金獎

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
台灣科技大學色彩與照明科技研究所所長陳建宇團隊研發「用於助眠的光供應方法」，榮獲象徵亞洲發明界最高榮譽的「台灣創新技術博覽會」發明競賽鉑金獎。圖／台科大提供
台灣科技大學色彩與照明科技研究所所長陳建宇團隊研發「用於助眠的光供應方法」，榮獲象徵亞洲發明界最高榮譽的「台灣創新技術博覽會」發明競賽鉑金獎。圖／台科大提供

台灣科技大學色彩與照明科技研究所所長陳建宇團隊研發「用於助眠的光供應方法」，該專利技術可以通過對光線的動態變化去改善睡眠效率，讓使用者可以更快的自然入睡，今年榮獲象徵亞洲發明界最高榮譽的「台灣創新技術博覽會」發明競賽鉑金獎，也是生涯中第二座。

陳建宇指出，透過這項專利技術利用的多頻譜動態光源系統，針對光的變化做動態電控的設計及燈具的製作微型化動態助眠燈，配合特定變化程度的光源參數，去輔助睡眠，幫助各種需求的客戶，在任何時間皆能快速幫助使用者入睡，同時可以色異譜方式降低藍光比例，避免抑制褪黑激素。

實際上，此次獲獎已是他第二座鉑金獎，陳建宇早在2013年就曾以「單鏡頭立體智慧手機」獲得光電類的鉑金獎。「單鏡頭立體智慧手機」是將對稱式稜鏡陣列影像擷取裝置，裝設於智慧型手機的單鏡頭上，不需雙鏡頭與複雜電路，僅以簡單的光學方式來拍攝出立體影像。再經由Android之影像處理軟體後，手機螢幕即可顯現生動的3D影像。

由於3D顯示器和照明的研究領域與產業緊密相連，陳建宇表示，他的研究一直貼近市場、甚或領導產業，希望研究能為民生所用，有助於人類的文化進展。從3D數位相框，到能提升工作效率的辦公室照明設施，以及有效延緩老人失智狀況的卓越技術。

有關未來規畫，陳建宇說，隨著全球汽車產業的轉變，新型態的智慧座艙(Digital Cockpit)成為目前車業的發展趨勢，智慧車輛已然成為前瞻顯示科技應用的最佳平台，產業的跨業整合更是主流趨勢，因此也將研究觸角也深入其中。

台科大表示，2022年「台灣創新技術博覽會」共有520件作品參賽，涵蓋半導體、光電液晶、資通訊、生技醫藥、機械、生活用品等多種領域，此次參賽國家高達18國，發明專利與技術超過1200項，可謂本年度亞洲最大發明盛會。

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