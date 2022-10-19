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充實澎湖護理人員 聖母醫管學校合作培訓

中央社／ 澎湖縣19日電

澎湖護理人員不足問題，澎湖縣政府今天決定與聖母醫護管理專科學校合作培訓護理人員，充實離島護理人力。

澎湖縣長賴峰偉今天會見天主教靈醫會董事長黃浩然時表示，天主教馬公惠民醫院在澎湖深耕65年，對天主教靈醫會照顧離島居民，貢獻偏鄉醫療，表達感謝。

黃浩然表示，天主教靈醫會會士在41年踏上台灣這片土地，已經來台灣70年，惠民醫院在澎湖深耕65年，惠民醫院新建的長照醫療園區，已在10月中旬取得建照，雖然面對疫情、缺工、缺料、建材上漲，院方近期辦理招標，全力完成長照園區工程，提供縣民完善的長照服務。

面對護理人力的不足，縣政府除與經國管理暨健康學院簽署教育合作意向書，共同培育五專班10個澎保公費生外，賴峰偉也允諾與聖母醫護管理專科學校合作培訓護理人員，以彌補護理人力不足的現況。

澎湖縣 長照 賴峰偉

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