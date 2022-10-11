崑大視訊系師生作品獲韓國影展「全球電影未來之星」獎

崑山科大視訊傳播設計系致力培育業影視與動畫的產業人才，師生動畫作品《照耀你照耀我》參加韓國SF春川影展競賽，自1137作品中脫穎而出，上周獲「全球電影未來之星」獎；校方表示「師生感到非常振奮」。

韓國SF春川影展吸引歐美、亞洲眾多國家參賽。崑大表示，獲獎動畫短片由劉勇明老師指導，帶領碩一生江尚晏及今年6月畢業的溫孟展、林志謙、永谷拓巳製作，溫馨的故事與細緻的畫風受評審讚賞，形容作品「畫面精緻富想像力且充滿細節」、「能引起全球共鳴、富有同情心的現代寓言」，對作品高度肯定、順利得獎。

劉勇明表示，得獎動畫短片講述已經成了冰天雪地的未來世界，機器人與小松鼠為了運送能源，最終機器人犧牲自我的感人故事。作品至今在國內10多個影展入圍得獎獲肯定，包括巴哈姆特創作大賽優選獎、螺絲起子影展年度最佳主題獎、技專院校電腦動畫競賽優勝、兆TV學生影展最佳動畫短片獎，以及放視大賞、青春影展、新一代金點新秀獎入圍肯定。