崑大視訊系師生作品獲韓國影展「全球電影未來之星」獎
崑山科大視訊傳播設計系致力培育業影視與動畫的產業人才，師生動畫作品《照耀你照耀我》參加韓國SF春川影展競賽，自1137作品中脫穎而出，上周獲「全球電影未來之星」獎；校方表示「師生感到非常振奮」。
韓國SF春川影展吸引歐美、亞洲眾多國家參賽。崑大表示，獲獎動畫短片由劉勇明老師指導，帶領碩一生江尚晏及今年6月畢業的溫孟展、林志謙、永谷拓巳製作，溫馨的故事與細緻的畫風受評審讚賞，形容作品「畫面精緻富想像力且充滿細節」、「能引起全球共鳴、富有同情心的現代寓言」，對作品高度肯定、順利得獎。
劉勇明表示，得獎動畫短片講述已經成了冰天雪地的未來世界，機器人與小松鼠為了運送能源，最終機器人犧牲自我的感人故事。作品至今在國內10多個影展入圍得獎獲肯定，包括巴哈姆特創作大賽優選獎、螺絲起子影展年度最佳主題獎、技專院校電腦動畫競賽優勝、兆TV學生影展最佳動畫短片獎，以及放視大賞、青春影展、新一代金點新秀獎入圍肯定。
劉勇明說，這部作品在國際影展除春川影展獲獎、也獲近20個國際影展入圍，包含西班牙國際動作片影展、葡萄牙Marmostra國際影展、保加利亞瓦爾納世界動畫影展、香港全球大學電影獎、賽爾維亞國際兒童暨青少年動畫影展等，更獲俄羅斯規模最大影展「莫斯科國際影展」邀片作為觀摩片播映，雖因疫情關係，團隊成員無法前往領獎，但能獲得這麼多的肯定，不僅為製作團隊帶來莫大鼓勵，也讓成員們都十分興奮。
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