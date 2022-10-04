確定了！和春技術學院明年5月10日停辦 董事會全面改組

教育部今日（10/4）召開第五次「私立高級中等以上學校退場審議會」。私校退場審議會日前已拍板高雄和春技術學院必須於一年內停辦，代表明年將退場熄燈，今審議會拍板，令和春技術學院自明年5月10日起停辦。

伴隨私校退場條例今年五月公告，依法將組成私立高級中等以上學校退場審議會，審議專案輔導學校名單並對外公告。審議會先前已認定大同技術學院、高苑科技大學、中州科技大學、台灣首府大學、明道大學、環球科技大學等6所學校為專案輔導學校，又和春技術學院因110學年度已被教育部勒令停招，依私校退場條例規定，該校將於明年熄燈退場。

審議會今召開第五次會議，認定和春技術學院為退場條例施行前已停招的專案輔導學校，依條例規定，教育部後續將解除該校法人全體董事職務，並派任經本次會議審議同意的董事會成員，並令和春技術學院自112年5月10日起停辦。

審議會也表示，有關加派專案輔導學校所屬學校法人董事及監察人，依條例第12條及本辦法第4條規定，教育部應加派專輔學校專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任所屬學校法人董事，並加派學者專家1人擔任監察人，退場審議會已逐案審議通過各校加派董事及監察人名單，之後將由教育部派任。

教育部後續將經退場審議會審議通過的專案輔導學校名單及其所屬法人董事會名單，公告於大專校院校務資訊公開平臺專區網頁，強化專案輔導學校的治理。