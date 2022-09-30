每年10萬噸蚵仔煎廢棄蚵殼 北科大打造環保高壓貝殼磚

本土美食「蚵仔煎」一年為台灣帶來逾10萬公噸廢棄蚵殼，國立台北科技大學團隊蒐集澎湖當地蚵殼，透過科技循環再利用技術，打造世界唯一的「無機聚合高壓貝殼磚」，將廢棄蚵殼循環再生成建材資源，近日獲得國際知名搖籃到搖籃（Cradle to Cradle，C2C）認證，成為亞洲第二例獲得認證的建材，也是全球首例由大學研發並兼具專利的C2C產品。

北科大建築系副教授邵文政、資源工程研究所特聘教授鄭大偉及助理教授李韋皞共同研發「無機聚合高壓貝殼磚」，該成果由北科大設計學院創新綠建材研發推廣中心與工程學院無機聚合技術研發中心攜手合作，2019年提出構想，歷經三年獲得C2C認證，如今只要走訪澎湖馬公國中，就能看到使用貝殼磚鋪設的示範基地。

邵文政指出，C2C認證是目前全世界最難申請到的循環經濟標章，也是接軌循環經濟的指標之一。由於2019年起獲聘為澎湖縣政府縣政顧問，繼而提出將蚵殼磨粉再製成磚的技術構想，希望能協助縣府處理廢棄蚵殼的環保問題。

鄭大偉進一步解釋，一般製磚使用水泥不夠環保，窯燒排碳量、耗電量大；貝殼高壓磚則是將廢棄蚵殼粉與煉鋼廠的高爐爐石粉混合，再加入鹼液攪拌，放入模型施加壓力。

鄭大偉說，高壓貝殼磚節水、節電、省碳的做法，相較於市面常見的高壓磚製造成本稍高，但所帶來的減碳效益與使用水泥相比則可達40％至80％不等，未來若能量產，成本也可望大幅縮減。

北科大表示，邵文政曾利用綠建材標章、德國C2C評估系統及創新綠建材評估系統評估貝殼高壓磚，皆通過各項系統標準的檢核，顯示高效能的環保實力。希望透過新科技賦予廢棄蚵殼新生命，循環再生成為具有利用價值的建材資源，共同落實環境保護，為地球永續發展盡一份心力。