快訊

心冷不玩了！張國煒閃退長榮經營權之爭 解析內幕「癥結在他身上」

楊金龍提「外匯管制」字眼引風波 央行4點說明澄清

具俊曄「58秒告白影片」曝光 藏20年情書惹淚崩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

城市科大與11強品牌聯手 打造企管人才基地

觀天下／ 觀天下 記者許端驛／淡水報導
城市科大與十一家品牌攜手成立「企管圈」，期盼強強聯手打造企管Circle，培育更多人才。 圖／紅樹林有線電視提供
城市科大與十一家品牌攜手成立「企管圈」，期盼強強聯手打造企管Circle，培育更多人才。 圖／紅樹林有線電視提供

城市科大與十一家品牌攜手成立「企管圈」，並且舉辦簽約儀式，由商管學院院長黃韻瑾與企業代表簽署產學合作意向書，城市科大董事長鄭逢時感謝十一家廠商與學校合作，期盼強強聯手打造企管Circle，培育更多人才。

這次與11家企業簽合作意向書，包括紅樹林數位電視、永慶房屋、百家班餐飲管理顧問、艾迪昇傳播、兩班家韓式餐飲集團、浩騰媒體、赫蒂法莊園、縱橫公關、簡單想娛樂、台南關子嶺儷景溫泉、OK忠訓國際等，十一家廠商和城市科大簽約打造企管人才基地。

現場城市科大商管學院院長黃韻瑾表示，企管領域橫跨金融理財、整合行銷、創新創意、電子商務，連時下流行的小編也是內容行銷的一環，十一家廠商代表對於人才有不同需求。

從各企業需求可以看出企管系未來發展多元，也是學校與企業共同培育學生專業力的機會與挑戰。以企管系學生為圓心，串聯學校與業界產學合作，透過業師、職場體驗、實務課程及產業實習，全方位的培育同學專業力及競爭力。

城市科大

延伸閱讀

雙十連假花東旅宿2成退訂…觀光局加碼補助 交部曝針對團遊原因

東大碩士生獲「富邦人壽管理博碩士論文獎」EMBA最大獎

太冷門！女大生憂讀這科系沒未來 眾人勸轉系：要有心理準備

兄妹長太像！ 宋仲基同框學霸妹　照片掀熱議

相關新聞

城市科大與11強品牌聯手 打造企管人才基地

城市科大與十一家品牌攜手成立「企管圈」，並且舉辦簽約儀式，由商管學院院長黃韻瑾與企業代表簽署產學合作意向書，城市科大董事長鄭逢時感謝十一家廠商與學校合作，期盼強強聯手打造企管Circle，培育更多人才。

屏科大農業人才培訓 推二年制副學士學位專班招收僑生

僑委會推動「高科技人才培訓基地」計畫，擴大招收海外僑生來台升學，屏科大為基地成員學校之一，從1963年推動以來，已開辦4...

教師節送溫情 鶯歌工商紅豆餅謝師

今天是教師節，新北市鶯歌工商學生會每年都以不同形式表達對老師的感謝與敬意，今年以紅豆餅烙印謝師圖案，表達全校同學們對於教...

和春技術學院明年停辦 新任董事會助收尾最快11月上任

和春技術學院九月由私校退場審議會認定，因財務欠佳等理由列為專案輔導學校，由於該校已於110學年被教育部勒令停招，依私校退...

樹德家商美容科四代師生同校傳承 成為國手搖籃

明天就是教師節，高雄市樹德家商美容科有「四代師生同校傳承」佳話。素有「國手教母」之稱的曾素美，曾教過的李穗娟、程淑雯，現...

蔡英文出席北科大創新前瞻學院揭牌 盼帶動台灣產業發展

蔡英文總統今天參加國立台北科技大學成立「創新前瞻科技研究學院」(iFIRST)揭牌典禮，蔡英文表示，相信創新前瞻學院的成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。