城市科大與11強品牌聯手 打造企管人才基地

城市科大與十一家品牌攜手成立「企管圈」，並且舉辦簽約儀式，由商管學院院長黃韻瑾與企業代表簽署產學合作意向書，城市科大董事長鄭逢時感謝十一家廠商與學校合作，期盼強強聯手打造企管Circle，培育更多人才。

這次與11家企業簽合作意向書，包括紅樹林數位電視、永慶房屋、百家班餐飲管理顧問、艾迪昇傳播、兩班家韓式餐飲集團、浩騰媒體、赫蒂法莊園、縱橫公關、簡單想娛樂、台南關子嶺儷景溫泉、OK忠訓國際等，十一家廠商和城市科大簽約打造企管人才基地。

現場城市科大商管學院院長黃韻瑾表示，企管領域橫跨金融理財、整合行銷、創新創意、電子商務，連時下流行的小編也是內容行銷的一環，十一家廠商代表對於人才有不同需求。

從各企業需求可以看出企管系未來發展多元，也是學校與企業共同培育學生專業力的機會與挑戰。以企管系學生為圓心，串聯學校與業界產學合作，透過業師、職場體驗、實務課程及產業實習，全方位的培育同學專業力及競爭力。