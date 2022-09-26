高職生地震以肉身護嬤孝行網友讚爆 學校分享品德教案

高雄市中山工商觀光事業科學生秦棠彥，在花東強震時以肉身護住阿嬤的影片在網路瘋傳，吸引10萬人點閱，網友留言大讚「真男人！」。校長林昭億表揚秦生的孝行與勇氣，頒發獎狀嘉勉，並納入品德教育課程案例分享。

台東關山地區17日晚9點41分發生規模6.4強震，網友後來PO出強震當下高雄市鳳山區一戶人家監視器畫面，只見一名孫子從房間衝出來，以肉身護住在客廳看電視的阿嬤，影片讓十萬名網友點閱，並留言狂讚「超級護盾」、「連我看了都想哭」、「看了心好暖」、「好有愛」、「學校品德教育成果非凡」。

這名孫子昨查是中山工商觀三甲班學生秦棠彥，校長林昭億今天表揚秦的孝心與勇氣，並頒贈獎狀嘉勉，師生都以他為榮，同時決定把秦的孝行納入品德教育課程案例分享。中山工商將品德教育列為校訂必修課程，師生共同的努力與實踐，曾榮獲教育部品德教育教學卓越獎殊榮。

林昭億說，秦棠彥的父親秦如洲74年從該中山工商化工科畢業，曾是他的學生，師生兩人都熱愛足球。秦棠彥的父母因工作關係，從小就跟阿嬤生活，仰賴阿嬤拉拔長大，祖孫感情特好。

導師陳怡如表示，秦生從小就調皮活潑，小時候曾拿洗髮精往自個身上倒，也曾把話筒丟進魚缸裡，差點把阿嬤氣到高血壓，如今長大懂事，反倒成了阿嬤的好幫手，有空就陪阿嬤散步或醫院看診拿藥。課後也會打工減輕父母負擔。

秦棠彥說，家住在6樓，強震當天排球隊練球，晚上沒去打工，當時他在房間睡覺，感覺天搖地動，第一時間衝出房門找在客廳看電視的阿嬤，因擔心吊扇或其他物品砸落，才會直覺以身體護住阿嬤，沒想到表姐上傳影片，引發熱議。孝順原本就是天經地義，況且阿嬤還是從小照顧他長大，近年阿嬤行動較不便，自天都是獨自在家，家人擔心才會裝監視器，因而錄下這段地震畫面。