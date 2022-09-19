南應大漫畫系學生cosplay 推廣台南建城400年系列活動
台南應用科大漫畫系昨天參與於安平古堡的「全國古蹟日就是台南Cosplay日」活動，協助台南市政府「建城400年系列」暖身活動、拉近年輕族群和古蹟歷史間距離，希望吸引更多年輕人認識台南古蹟及文化資產，讓「歷史底蘊與文化創新，碰撞出新的火花」。
漫畫系主任陳定凱表示，這次的活動顯示台南市政府施政在保存文物遺跡的保存、近用與推廣的用心。近期台南爭取國家漫畫博物館，建構南部動漫產業鏈，台南科大漫畫系更是全國唯一專門培育漫畫相關領域人才系所；動漫產業潛力在於IP創作及相關授權、遊戲開發及電影改編等收入，台南有悠久的文化涵養與元素，期待台南400系列活動來建構南部動漫產業鏈，創造龐大經濟效益。
昨天有許多民眾進入安平古堡、赤崁樓、億載金城、安平樹屋暨原德記洋行、山上花園水道博物館園區、隆田chacha文資教育園區等古蹟景點參加「全國古蹟日」活動，現場十分熱鬧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言