南應大漫畫系學生cosplay 推廣台南建城400年系列活動

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南應大漫畫系學生cosplay，協助推廣台南建城400年系列活動。圖／漫畫系主任陳定凱提供
南應大漫畫系學生cosplay，協助推廣台南建城400年系列活動。圖／漫畫系主任陳定凱提供

台南應用科大漫畫系昨天參與於安平古堡的「全國古蹟日就是台南Cosplay日」活動，協助台南市政府「建城400年系列」暖身活動、拉近年輕族群和古蹟歷史間距離，希望吸引更多年輕人認識台南古蹟及文化資產，讓「歷史底蘊與文化創新，碰撞出新的火花」。

漫畫系主任陳定凱表示，這次的活動顯示台南市政府施政在保存文物遺跡的保存、近用與推廣的用心。近期台南爭取國家漫畫博物館，建構南部動漫產業鏈，台南科大漫畫系更是全國唯一專門培育漫畫相關領域人才系所；動漫產業潛力在於IP創作及相關授權、遊戲開發及電影改編等收入，台南有悠久的文化涵養與元素，期待台南400系列活動來建構南部動漫產業鏈，創造龐大經濟效益。

昨天有許多民眾進入安平古堡、赤崁樓、億載金城、安平樹屋暨原德記洋行、山上花園水道博物館園區、隆田chacha文資教育園區等古蹟景點參加「全國古蹟日」活動，現場十分熱鬧。

南應大漫畫系學生cosplay，協助推廣台南建城400年系列活動。圖／漫畫系主任陳定凱提供
南應大漫畫系學生cosplay，協助推廣台南建城400年系列活動。圖／漫畫系主任陳定凱提供

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