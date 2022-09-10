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大學生疑頂樓忘情活春宮 北科大：已通報校安中心

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
北科大表示，已經通報校安中心但未能判斷出當事人身份。圖／北科大提供
北科大表示，已經通報校安中心但未能判斷出當事人身份。圖／北科大提供

近日有民眾於社群平台貼文，表示驚見國立台北科技大學建築物頂樓，疑似有一對男女正忘情進行親密行為，過程均被附近建物內的民眾目擊。北科大今天說，已經通報校安中心，但目前仍無法從圖片中判斷當事人身份。

一名民眾於社群平台貼文，並上傳三張截圖，稱目擊一對男女於北科大棟建物頂樓疑似正在發生親密行為，並調侃「你們想幹嘛」、「你們這樣我們怎麼開會」於社群平台上引來不少議論。

北科大今天說，已經通報校安中心，疑似有人在校內從事不雅行為，但目前無法從圖片判斷當事人身份。

北科大

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