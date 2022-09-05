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弘光科大新生入學開訓 幫助昏厥女就醫新生獲表揚

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大新生劉靜慈(右)幫助昏厥女性就醫，副校長潘世尊(左)表揚。圖／弘光科大提供
弘光科大新生劉靜慈(右)幫助昏厥女性就醫，副校長潘世尊(左)表揚。圖／弘光科大提供

弘光科技大學昨天起連3天舉辦新生啟航校園文化體驗活動，新生入學輔導開訓典禮，副校長潘世尊特別表揚護理系一年級新生劉靜慈，在台北捷運站看到陳姓女子腹痛幾近昏厥主動幫助護送就醫，受助陳女致電請學校表揚，潘世尊說，這名新生熱心助人之舉，正是弘光「以人為本、關懷生命」辦學理念的寫照。

弘光科大新生昨天下午步入校園，參加下午舉辦的新生啟航校園文化體驗活動─新生入學輔導開訓典禮，開訓後進行院系師生座談會、導師時間，今天和明天學校還安排了一系列新生大學入門導航活動。

「歡迎大家進入弘光」，潘世尊副校長在開訓典禮上致詞指出，大學是人生中最重要、豐富、快樂的時光，一生之中最多的回憶、最好的朋友、最重大的決定往往發生在這4年，學校將帶領著大家一起成長及學習；弘光科大創校55年，以醫護起家，隨著時代進步，教學擴及醫療健康、民生創新、智慧科技各個領域，注重學生的跨域學習及海外交流學習。

潘世尊說，由於是醫護起家，辦學理念為「以人為本、關懷生命」，雖然新生今天才到校，但從大家完成報到起就是弘光的一分子，新生劉靜慈伸出溫暖援手幫助需要幫助的人，熱心助人之舉正是弘光辦學理念的最佳寫照，希望未來4年新生們在這裡學到各種不同專業，幫助自己、家人，服務社會、回饋社會。

「當老師告訴我陳小姐打電話請學校表揚時，很驚訝，我只是剛好有空，做了該做的事而已。」劉靜慈說，8月18日早上打算到木柵動物園走走，下捷運站手扶梯時，剛好看到腹痛昏厥陳小姐從候車椅上滑下來，手上拿著手機正跟先生通話，便趨前協助，按捷運站對講機求援，安撫陳小姐，協助推輪椅送到仁愛醫院就醫，等陳小姐先生到場接手才離開，前後大約1小時。

劉靜慈表示，她從國中便喜歡看醫療劇，對於急救流程有一些概念，原本想念五專護理科，家人擔心年紀太小又離家太遠，高職先念稻江護家幼保科，因為很想進入醫療體系成為一位護理師，認真準備統測，終於如願考上弘光護理系，希望未來自己能成為一位優秀的護理師。

交通部將9月定為交通安全月，交通安全宣導主題為「行人停看聽，車輛慢看停」，學務處為讓新生認識道路殺手「內輪差」，在學校大操場透過實際模擬，了解行人或機車騎士遇到大型車要轉彎時，絕對要保持一定距離，以免因進入內輪差或駕駛視線死角釀成憾事。

弘光科大新生入學開訓，舉辦園文化體驗活動。圖／弘光科大提供
弘光科大新生入學開訓，舉辦園文化體驗活動。圖／弘光科大提供

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