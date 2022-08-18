新北技職3校與知名車廠簽計畫 助129名學生畢業即就業

新北培養技職人才，其中3所高中職與和泰汽車簽訂豐田技術教育計畫備忘錄，2016年起已累積129名新北技高生獲聘為TOYOTA正式員工，110學年更有13名應屆畢業生，才出校園就到TOYOTA工作，如經公司技術認證通過可加領業績獎金，月薪將3萬元以上，新北技職生充分展現就業即戰力。

去年自新北高工畢業就獲得工作機會的王亦心表示，她在技高階段就有機會認識汽修科的多元職場面向，因參與T-TEP計劃而順利進入公司就職。目前白天在國都汽車中和廠上班，晚上則在科大國際貿易進修，期待自己能整合汽車與國際貿易，展現跨域專業能力。

泰山高中汽車科學生林晨皓目前在國都汽車丹鳳廠服務，他說在擔任維修部門引擎組練習生的過程中，了解到精準掌握時間的重要性，在學校僅需完成老師交付的任務，但在實務操作中需顧及車主的等待時間，並且為車主提供優質客服及車輛維修品質與安全把關，這是業界與學校不同的實務難題。

新北高工汽車科主任楊國榮表示，產學合作共同培育技職專業人才，有助產業提升與發展，加上教育局開辦全國唯一證能合一計畫，支持學生能夠取得多張乙、丙級及英文證照，新北高工汽車科連續兩年在全國技藝競賽汽車修護職種中榮獲二連霸冠軍，專業技術及就業銜接領先全國。

此外，亞東科大、城市科大亦參與T-TEP合作計畫，由和泰汽車及國都汽車經銷商共同執行，協助各校師資培訓及捐贈產學合作，更透過青年學子服務探索活動，提供技高學生到服務廠參訪機會，以認識汽車產業服務運作及工作實務，還規畫板噴夏令營，讓學生接觸板金及噴漆領域，精進專業技術。另外，藉由服務人才校園儲備計畫，由公司提供豐厚的薪資及獎金等福利，安排技職學生銜接。