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高中同學大學畢業她才升大二 國手慕芷瑄備戰芬蘭世界技能競賽

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
選手慕芷瑄代表台灣備戰10月芬蘭世界技能競賽。記者徐如宜／攝影
選手慕芷瑄代表台灣備戰10月芬蘭世界技能競賽。記者徐如宜／攝影

勞動部長許銘春今天到三民家商，勉勵代表台灣備戰10月芬蘭世界技能競賽的選手慕芷瑄。因為疫情，這項比賽宣布延賽、停賽又複賽，慕芷瑄的心情起伏跌宕、時間慢熬，高中同學們今年都已大學畢業，她卻仍是個大二生，一路走來心路雖然坎坷，還是勇往直前。三民家商並在52屆全國技能競賽，包辦服務創作前4名。

在2020國手選拔中拔得頭籌的慕芷瑄，原預定2021年9月代表台灣參加在上海舉行的世界技能競賽，因為全球疫情肆虐下，主辦單位宣布延至2022年10月比賽，到了2022年5月，上海又決定取消比賽，6月才宣布改為各國爭取各職種接手舉辦。其中服裝創作項目改於2022年10月在芬蘭首都赫爾辛基舉辦。

因為疫情攪局，許多的比賽活動只好滾動修正或取消，對於各項專長備戰的選手而言，養兵千日卻無用武之時，很多人迫於現實生活與工作壓力而卻步甚而放棄。慕芷瑄三民家商畢業後就讀實踐大學，為備戰世界比賽而提前一年辦理休學，原預定休學兩年完成世界比賽，回實踐完成大學學業，但疫情擾亂所有理想布局，還好實踐大學協助她專案申請延長休學，回到母校三民家商，在裁判長林玫英、教師姜茂順，及曾榮獲世界銀牌的三民家商教師葉怡君指導下繼續練習，幾乎全年無休，每天早出晚歸和學弟妹們在選手室勤苦訓練。

勞動部長許銘春今天至三民家商，勉勵代表國家出戰的慕芷瑄。慕芷瑄說，希望能像曾在2019俄羅斯世界賽榮獲亞軍的三民家商學姐柯宥萱一樣，站在世界舞台與一流選手競爭，為國爭光。她觀察部長平日工作穿著，貼心地製作一件春衫贈送阿春部長，謝謝她的關心與鼓勵。

三民家商參加第52屆全國技能競賽，13人參賽9人得獎。服裝科教師劉燕怡、陳玉滿指導參加「服裝創作」項目，游旻心榮獲金牌、王梅鳳獲銀牌、陳亮彤獲銅牌、陳欣誼得到第四名。觀光科教師汪家夷指導參加「旅館接待」項目，林姮妤獲銀牌、林妤柔得到銅牌。資處科教師吳誌維、王冠傑、張智凱指導「商務軟體設計」項目，柳東育獲第四名；林竣翔獲「網頁技術」佳作。餐管科教師方幸君指導參加「中餐烹飪」 ，翁嘉妤獲佳作。

三民家商校長王雪娥校長也出身技職體系，更能體會選手的辛酸苦辣。她表示，三民家商是國手的搖籃，擁有最好的國手級師資，也有最好的學習環境，鼓勵芷瑄可以安心備戰更上層樓，為國爭光。

三民家商參加第52屆全國技能競賽，13人參賽9人得獎。記者徐如宜／攝影
三民家商參加第52屆全國技能競賽，13人參賽9人得獎。記者徐如宜／攝影
選手慕芷瑄代表台灣備戰10月芬蘭世界技能競賽。記者徐如宜／攝影
選手慕芷瑄代表台灣備戰10月芬蘭世界技能競賽。記者徐如宜／攝影
勞動部長許銘春（左）到三民家商，勉勵代表台灣備戰10月芬蘭世界技能競賽的選手慕芷瑄（右）。記者徐如宜／攝影
勞動部長許銘春（左）到三民家商，勉勵代表台灣備戰10月芬蘭世界技能競賽的選手慕芷瑄（右）。記者徐如宜／攝影
勞動部長許銘春（左三）到三民家商，勉勵代表台灣備戰10月芬蘭世界技能競賽的選手慕芷瑄（右三）。記者徐如宜／攝影
勞動部長許銘春（左三）到三民家商，勉勵代表台灣備戰10月芬蘭世界技能競賽的選手慕芷瑄（右三）。記者徐如宜／攝影
勞動部長許銘春（左一）到三民家商，勉勵代表台灣備戰10月芬蘭世界技能競賽的選手慕芷瑄（左二）。記者徐如宜／攝影
勞動部長許銘春（左一）到三民家商，勉勵代表台灣備戰10月芬蘭世界技能競賽的選手慕芷瑄（左二）。記者徐如宜／攝影

疫情 實踐大學 勞動部

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