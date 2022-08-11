技職奧運前哨戰 新北抱回9金5銀11銅

全國技能競賽堪稱是技職奧運前哨站，勞動署日前舉辦第52屆全國技能競賽，新北有98位選手出賽，共抱回9金5銀11銅等計51獎，更在12個青少年組職類競賽中，贏得5個冠軍。

新北教育局說，全國技能競賽各區各職類別前三名有機會參加國手選拔，最後代表台灣參與奧運殿堂等級的國際技能競賽，為國爭光。在青少年組部分，新北榮獲5金、3銀、5銅、4位第四名、4位第五名，由新北高工、淡水商工、福營國中及林口國中分別獲得商務軟體設計、網頁技術、餐飲服務、3D數位遊戲藝術、平面設計技術職種冠軍。

另外青年組於行動應用開發、網頁技術、漆作裝潢、旅館接待4職種獲4金，此外還有2銀、6銅、4位第四名、3位第五名、11位佳作，表現優異。

教育局長張明文說，新北自2019年起推動4年4億「贏得未來，技職人才」計畫，以五大面向培育多元人才，並推動三級培訓及6種技職競賽人才育成策略；另外加碼獎勵金激勵孩子及指導教師，每年補助逾千萬。

新北高工學生呂治寬去年在該競賽中，獲青少年組商務軟體設計金牌，今年轉換職種榮獲網頁技術職種金牌，可謂是雙料金牌王。他表示自己曾經有段自我探索混沌期，在母親鼓勵及新北高工老師陳錫齡、洪儒引導下，努力學習程式讓自己找到前進的方向，持續精進技術由谷底走出來。

瑞芳高工學生高浩慈則抱回漆作裝潢職種金牌，他表示自己擅長實作，聽說當培訓選手獲得獎項，有機會保送國立科大，便一股腦地栽進漆作裝潢領域中，為了向父親證明自己選的路是對的，奮力拿下金牌獻給父親與奶奶。