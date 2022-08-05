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南台科大、晶英酒店產學合作成立「南台晶英菁英學院」
南台科大與台南晶英酒店成立「南臺晶英菁英學院」，今天校長盧燈茂與晶華國際酒店集團南區副總裁、台南晶英酒店總經理李靖文代表雙方簽署產學合作協議。
南台科大表示，校方與晶英酒店以「南臺晶英菁英學院--培養未來小老闆」方式建立長期夥伴關係；經由教師產學合作案、企業實習、專案管理、創業規畫、產業實務導入課程等方式，晶英酒店業師與課程結合，推動餐旅產業跨場域實務教學，強化學生創業力與就業力，面對畢業後的職場與創業環境更有競爭力。
李靖文表示，這次與南台科大餐旅管理系合作的菁英學院，期望在餐旅產業的創新與創業教育上奉獻一份心力，更勉勵學生不斷學習、投資自己，另一方面也帶領飯店高階主管，手把手分享實務經驗給未來世代的餐旅菁英。
盧燈茂表示，疫情衝擊下，餐旅產業環境產生許多變化，微型創業成為未來產業主流。希望透過這次南台晶英菁英學院培養未來小老闆課程合作，讓學生對餐旅產業創新創業有更深刻的認識，讓有興趣創業的學生能提早創業布局，也期待在菁英學院的推動下，能培養出更多餐旅產業創新創業優質人才。
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