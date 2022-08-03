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在地農產品風味 台東專科學校研發後山義式冰淇淋

中央社／ 台東縣3日電
台東專科學校師生著手研發在地農產品冰淇淋與醬料，盼提高在地農產品附加價值，目前已研發出14種口味的義式冰淇淋。 中央社／台東專科學校提供
台東專科學校師生著手研發在地農產品冰淇淋與醬料，盼提高在地農產品附加價值，目前已研發出14種口味的義式冰淇淋。 中央社／台東專科學校提供

國立台東專科學校為協助台東農產品加值創新，以在地農產品研發出14種口味的義大利冰淇淋，其中肉桂、利吉惡地芒果等口味是「台東限定冰淇淋」。

台東專科學校助理研究員潘雅玲今天告訴中央社記者，夏天正是為台東農產品盛產之時節，學校師生著手研發在地農產品冰淇淋與醬料，提高在地農產品附加價值，並將研發成果供地方與部落居民創業參考，也培育學生實作與研發能力。

她說，學校研發出14種口味的義大利手工冰淇淋Gelato，有牛奶、紅烏龍茶、愛文芒果、酪梨布丁、鳳梨雪酪、桑葚優格、蜜香紅茶、酪梨雪酪、火龍果雪酪、巧克力泡盛、土肉桂牛奶、蜂蜜檸檬百香果、蜂蜜香檬果、香檬葉雪酪冰淇淋，皆使用台東新鮮在地食材。

其中鹿野紅烏龍茶葉與蜜香紅茶葉、鹿野鳳梨、太麻里酪梨、利吉惡地芒果、知本香檬果實、台東林區管理處的土肉桂葉與香檬葉等原物料，藉由鄒慧芬、殷敏娟、楊碧娥3名教師專業技術，製作低脂肪、健康又美味的「台東限定冰淇淋」。

林務局台東林管處長吳昌祐接受中央社記者電話訪問表示，感謝專科學校將台東可食用植物納採用土肉桂葉製作風味獨特的「土肉桂牛奶冰淇淋」，提高在地農產品之價值與多元應用。

潘雅玲提到，日前國立台東大學教授楊義清到學校參訪並表示，「冰淇淋」雖然是大家熟悉老朋友，但透過東專的研發，把在地農產帶來創新的口感，最特別的是「香檬葉口味」，一口下去，酸甜苦辣百感雜陳，美味卻在唇齒間平衡，像極了人生的五味雜陳。

台東專科學校表示，透過教育部高等教育深耕計畫，提升學校教學品質、發展學校特色、提高高教公共性、善盡社會責任，並積極推動師生與國際接軌，希望透過義大利冰淇淋的研發，結合台東在地文化、發展學校特色外，也培育東專畢業生在升學或就業方面更具有競爭力，同時為地方農特產創造並累積新的可能，展現認識地方、扎根地方、深耕地方的精神。

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