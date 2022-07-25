港澳生可來台讀高中職及五專 41校線上聯展招生

台灣今年首度開放港澳籍生來台讀高中職或五專，今年全台共有32所高中職與9所五專向港澳生招手，且各校對港澳招生科別不同，包含飛機修護科、餐飲技術科、表演藝術科、護理科等。大學問網站執行長魏佳卉表示，台灣的高中職對港澳生誘因在於職業類科多元，且可銜接就業，尤其港澳生能直升大學者僅占總人口四成，許多人念完中學就直接出社會，如今台灣提供就學機會，讓喜歡動手做但對於學術發展有心的同學能一展長才。

台灣2022年起首度開放港人赴台讀高中職與五專，只要持有中三以上同等學力，符合身分資格即可申請。政府與民間團體今天協力舉行2022台灣高中職五專教育展（www.hightw.org）記者會，並邀請包括淡江高中、永平工商、育德工家、黎明技術學院、 中華醫事科技大學、文藻外語大學等校，分享今年港澳招生辦學特色。

永平工商校長胡劍峯指出，台灣的技職學校為技術人才培育的搖籃，永平工商除有優質的教學環境，讓學生就學期間精熟專業技能，另也與產業鏈結，讓技術更扎根，也讓學習可以無縫接軌，並強化學生的多語能力，擴大與國際間的交流。

育德工家校長張榮修表示，航太產業為未來發展趨勢，為使學子學習現代航空科技與技術，設有「飛機修護科」，擁有專業師資與設備，並輔導學生取得電子工業丙級技術士證與飛機修護乙丙級技術士證照；針對港澳學生就學，將利用彈性課程時間及社團時間開設華語文課程。

淡江高中教務主黃維彥說明，身為具備完整學制的綜合高中，除了強調在地多元發展，更注重國際視野的培養。港澳學生入學將依照成績與學習興趣考量，編入適當科別的雙語班級。且校內本就有許多外籍生，不管台灣還外籍，在淡江高中的就學環境中，有助拓展學生國際視野。

中華醫事科技大學校長孫逸民強調，中華醫不僅擁有完整的專科、大學與碩士等學制，護理、醫事等科系著重培育健康產業的頂尖實務人才，保障畢業即就業，就讀中華醫大五年一貫人才培育課程，進可攻退可守，能依興趣選科，也能跨域學習，提升職場競爭力。

文藻外語大學國際長陳玉珍提到，五專生採全英語、全外語的課程，成為學生通過國際語言鑑定考試的最大優勢。且專科部的學生可以共享大學部資源，修習大學部的全英課程（類似於AP／IB級課程），接受國際語言能力考試檢測，並有海外實習和志工服務機會，有助於學生順利接軌美國AP大學預科和IB國際文憑等國際大學預科系統。

黎明技術學院國際長張世鈺表示，該校致力培育「工程服務」、「時尚創意」、「觀光餐旅」及「演藝影視」等產業需求人力，整合各系資源並與產業鏈結合作，培養俱實作力、創新力及就業力專業技術人才，讓港澳同學不管是在臺就業或返港求職，都能與職場接軌。