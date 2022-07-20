紅點設計概念台科大6作品獲獎　新型態樂器摘最佳設計

2022年德國紅點設計概念獎揭曉，國立台灣科技大學共計6件作品獲獎，其中「新型態概念樂器」獲最佳設計獎（Best of the Best）並入圍紅點之星，另外五件包括冷凝種豆機、防洪帶狀河濱公園等均獲得Winner獎。

台科大校長顏家鈺表示，今年德國紅點設計概念獎全球參賽作品共3600件，其中包括288件Winner作品和38件最佳設計獎，再選出5件最佳設計獎作品角逐最高榮譽的紅點之星。台科大去年獲得紅點設計獎大學排名亞太第一，今年獲獎學生將設計理念與環境永續議題結合，展現台科大創新實務設計實力。

「Bitboard-新型態概念樂器」以幼年經驗為靈感，出自設計系學生陳星如之手。陳星如表示，Bitboard是為音樂創作者、DJ或街頭音樂藝術家設計的電子樂器，將樂器外觀和操作特點轉化成表面紋理，提供創作者直覺反饋，藉由觸感體驗激發創意，希望將音樂創作體驗提升到新的層次。

台科大Winner獲獎作品中，「地圖之外：弱影像」是由設計系副教授鄭司維指導，學生廖一豪、吳秉純觀察社會邊緣族群現況，透過出版圖像攝影集與立體模型呈現的NFT，擴大社會關注度，並捐贈部分所得支持公益團體。

設計系學生鍾杰安設計「農廢再生育苗盤（CirCrop）」，利用稻殼及再生紙漿作成育苗盤，以農業廢棄物取代塑膠，產品最終可自然分解、轉化幫助作物生長。學生賴謙忱則設計「冷凝種豆機（Bean Guardian）」，運用空氣中冷凝水分培育豆芽，達成循環永續經濟設計，盼改善水源不足與糧食危機的問題。