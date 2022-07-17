貧困高職生圓「天文夢」踏上意外旅程 4年後收穫感動全網

為夢想堅持、努力是件不容易的事，在經濟條件不佳的情況下，追夢恐怕更是異想天開。不過Dcard上卻有一位網友分享，求學時期身為高職生的自己，為了一圓「天文夢」，即便經濟不寬裕，仍毅然決然踏上和同學們不同的道路，貼近現實的心路歷程，也讓網友們看了直呼感動。

高職時期就讀日文組的原PO表示，從小沒人在意自己的成績，也沒遇到任何阻攔，然而幼年於心中萌芽的「天文夢」，讓原PO在高三下決定要放棄統測，選擇考指考，就這樣從3月至6月底自主學習，最後數甲、物理兩科達到接近均標成績。

發現全台大學部有天文組的物理系只有清大，原PO清楚自己的成績一定上不了，因此將全台物理系都填上了志願表，目標在4年後為讀天文所所需的物理基礎知識做準備，最後上了間私立大學，幸好有抽到宿舍，讓經濟狀況不佳的原PO得以去念大學。

談及大學時期，原PO在私立大學就讀大一時，因物理程度很差，老師在了解他的狀況後，會在課後為他輔導高中物理，原PO也因而愛上物理。到了大二，物理系課程已不成問題，還找到一間天文實驗室學習相關知識，寒暑假也會到天文台做天文觀測，升大四時透過老師的引薦，在中研院某院士底下做實驗，原PO坦言「這都是我在4年前高職生時想像不到的」。

不過礙於經濟狀況，大學時期原PO不僅做過大夜班，大二也決定轉學去偏鄉國立大學就讀，即使大四進到中研院院士的實驗室，最後也因生活所困出走，轉而學習半導體製程與量測。到了研究所，在和教授談論過後，原PO分別報考了物理所和天文所，沒想到雙雙如願錄取，只是經幾番掙扎，最後決定選擇物理所。

對於最後真正選擇物理所的原因，原PO並沒有說明，不過他坦言自己的求學生涯不是太順遂，「但一定是幸運的」，即便最後沒有成為4年前想成為的自己，但每個人生階段都有其困難之處，做什麼決定都沒有對錯，後不後悔也是要在努力過後才去思考。