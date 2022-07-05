台南應用科技大學公告 新校長楊正宏8月1日上任

台南應用科技大學今天公告，董事會遴選通過、教育部核定，​教育部電算中心前主任、現國立高雄科大講座教授楊正宏，8月1日起就任台南應用科大第12任校長，原校長黃宗成借調期滿。董事長黃基正表示，大學是育才的最後一哩路，為培育符合社會趨勢需求人才，董事會責無旁貸，一定要為學校遴選最優秀的校長來主持校務。

​校方表示，新任校長楊正宏教授美國北達科塔州州立大學資訊科學系博士，名列「終身科學影響力排行榜（1960-2020）暨2020年度全球前2%頂尖科學家；曾任教育部電算中心主任、教育部顧問室顧問、高雄應用科大校長、稻江學院校長；曾獲中國工程師學會傑出工程教授獎、中國工業職業教育學會傑出人員行政金鐸獎、研究金鐸獎、中國電機工程學會傑出工程教授獎、中華民國技職教育學會技職教育傑出成就獎，及教育部所屬機關優秀教育人員等，獲頒英國工程及技術學會會士、中國工程師學會會士，學經歷豐富深受各界肯定。

​服務技職體系學校近30年，楊正宏表示，瞭解技職教育肩負培育具備實作力、創新力、就業力及國際移動力優質專業技術人才的使命；他認為要因應產業結構快速變遷，作好適應生存和發展準備，鼓勵學生從「做中學，學中做」領悟理論與實務，降低學用落差，才能達到「畢業即就業」無縫接軌產業。