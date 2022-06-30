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東高四技二專技優甄審亮眼 18人錄取國立科大及藥學系
嘉義縣國立東石高中111學年度四技二專技優甄審，大放異彩，取得認可競賽獲獎者、持有乙級以上技術士證或取得專門職業及技術人員普通考試及格證書者，可報名技優甄審入學管道，成為科大新鮮人，總計18人錄取國立科大及藥學系。
電機科學生林松宏說，「技能，讓我展現自信，成就自己」，他在工科技藝競賽奪金手獎、專題及創意製作競賽優勝等多項優異成績，當選嘉義優秀青年，一舉錄取台科大、北科大、高科大及雲科大共四所頂尖國立科大。
學生吳泓昇農家子弟，工科技藝競賽拿下優勝，錄取高雄科技大學微電子應用技優領航專班。何崇維是社區就近入學學生，分區技能競賽第一名，錄取雲科大資訊管理系。
李韋辰、蘇冠維、陳佑哲憑乙級證照、專題暨創意競賽和小論文優等加分，錄取國立科大。機械科侯秉弦國中技藝競賽取得機械職群的第一名，經技優升學管道，就讀機械科，全國工科技藝競賽榮獲鉗工優勝，錄取屏科大機械工程系。
陳建宏生長隔代教養家庭，參加機械職群技藝班，參加雲嘉區青少年發明展榮獲佳作，錄取屏科大機械工程系。食品加工科陳雅緣全國農科技藝競賽榮獲金手獎，通過烘焙食品麵包丙級檢定，錄取高雄科技大學水產食品科學系。黃芎華食品群專題製作競賽專題組榮獲全國第2名、通過烘焙食品麵包丙級檢定，錄取嘉南藥理大學及大仁科技大學藥學系。
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