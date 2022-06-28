會考成績2B3C 高職生努力探究實作經技優甄審錄取3科大

高雄市高英工商資訊科學生李振瑋，參加111學年度四技二專技優甄審入學，錄取國立虎尾科技大學、勤益科技大學、南臺科技大學3所科大。國中會考成績雖然只有2B3C李，他在高職積極參與校內外各項競賽，學習表現和創意發明都有傑出成績，也找到學習動力與興趣。

李振瑋國中時對讀書興致缺缺，國三時參加了高英工商電機電子群技藝班，對實作課程很有興趣，還參加專題及校外各項創意競賽。就讀高英工商後，從主機板都不會拆，到加入由資訊科主任蔡忠憲帶領的創意發明團隊，他一步一腳印的在電資領域學習，也熱心服務地加入資訊科設備修護工差組，協助科辦維修機台設備，也培養了電機設備問題排除的靈敏度。

李振瑋說，感謝科主任蔡忠憲及擁有豐富國際賽經歷的學生戴士程、洪琮富耐心培育，和教務處主任林泰提供的升學及競賽資訊，讓他有機會擴增視野參加了許多競賽，也從那個懵懂無知的少年，抱著遠大的夢想考取到了自己想要的大學。

蔡忠憲表示，第一次認識振瑋是在擔任他國中技藝班老師時，當時他只在理化課程聽過電學，直到透過國中技藝課程，讓他了解資訊科課程與國中的理化課有何不同，除了電路裝配知識外，還有創意機器人技術、電競遊戲設計、物聯網技術、大數據技術、AR、VR技術、AI人工智慧技術等特色課程。技藝班下課時，振瑋會聽學長姐們探討實作課程內容，還有參加發明競賽過程中所遇到的問題，及如何破解的心路歷程等，他發現上課也能很有趣，參加競賽甚至比電競破關更刺激。