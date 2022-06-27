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瑞芳高工推動雙語實驗班 讓學生畢業即就業

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳高工「空間測繪科」雙語實驗班，讓學生畢業即可就業，發揮台灣技職專業國際化的特色。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳高工「空間測繪科」雙語實驗班，讓學生畢業即可就業，發揮台灣技職專業國際化的特色。 圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳高工「空間測繪科」為提升學生國際競爭力，已於111學年開辦新北市公立技職高中唯一雙語實驗班，課程上的操作的無人船、透地雷達、數位導覽系統...等設備，也是接軌業界，讓學生畢業即可就業，發揮台灣技職專業國際化的特色。

新北市瑞芳高工「空間測繪科」為提升學生國際競爭力，已於111學年通過教育部審查，開辦新北市公立技職高中唯一雙語實驗班，提供北北基高一新生與家長更多元的選擇，除此之外，課程上的操作的無人船、透地雷達、數位導覽系統...等設備，也是接軌業界，讓學生畢業即可就業，發揮台灣技職專業國際化的特色。

空間測繪科主任趙雅靜說，國際化的教學目前已成趨勢，今年8月成立雙語實驗班，並獲得新北市政府教育局經費挹注，陸續購入無人船、透地雷達、數位導覽系統...等設備，讓量測的專業擴展到陸、海、空、數位虛擬領域，由實作歷程提升課程探究興趣。

瑞芳高工校長潘泰伸說，學校全力籌劃「空間測繪雙語教育實驗班」，讓就讀學生畢業同時，除讓他們取得專業文憑及多元技藝証照外，三年的雙語專業學習暨國際教學交流發表，打開學生國際視野，提升學子畢業後進入國內外就業市場的國際競爭力。讓學生升學就業如虎添翼，無往不利。

瑞芳高工 升學

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