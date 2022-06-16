快訊

竹市輪胎行遭縱火釀8死 消防專家曝「逃不掉」真相

連工程師都覺得AI有自我意識 人工智慧是「人」嗎？

新竹偏鄉建案開五、六字頭 專家驚：挖到石油嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從黑手教師變職校博士 鄭安邦杏壇芬芳獎實至名歸

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
國立苗栗農工實習處主任鄭安邦（左）獲教育部杏壇芬芳獎。圖／苗栗農工提供
國立苗栗農工實習處主任鄭安邦（左）獲教育部杏壇芬芳獎。圖／苗栗農工提供

國立苗栗農工實習處主任鄭安邦在6年前獲得全國技藝優良教師後，昨天再度獲教育部杏 壇芬芳獎肯定，他從國中就經常幫家裡修農機，從事技職教育工作20年來，一路從「黑手教師」變成「職校博士」，也藉由自身成長心路歷程激勵學生勤習專業技能。

苗栗農工表示，鄭安邦是農家子弟，因父親開農機行，他國中放學後，就必須幫忙家裡修理農機，提早學到一技之長，1989年從職校農業機械科畢業後，一路參與全省、全國技能競賽，並代表國家參加國際技能競賽，取得國手資格為國爭光； 國內技職教育一直扮演培養專業技術人才的搖籃，他認為自己有幸從高職、專科、科大、研究所一路走來，成為技職教育體系最大受益者。

鄭安邦從事技職教育逾20年，他視學生為學習主體，認為教師是輔助者，因此力求讓學生「動手做」、「做中學」，在實作課程時，他必定親自示範給學生看，學生再藉由他的示範學習，配合分組教學互助合作學習的方式，讓學生確實「動手做、做中學」。

校方說，鄭安邦教學之餘仍參加各項研習，教師個人研習紀錄已高達1571.5小時，還積極培訓技藝競賽及全國技能競賽選手，引導學生發揮鍥而不捨精神，在專業技能一展長才，促學生充分發揮潛能。

鄭安邦說，能從黑手進到教育界服務，讓他非常驕傲且快樂，任教已邁入第21年，期間擔任專任2年半、導師6年、科主任9年，擔任實習處主任也近3年，雖然行政工作比重逐年增加，但從未忘記當老師的初衷，把每個學生都當自己孩子看待，關心他們學習成果並引導正確方向，希望每個孩子都能成為技職之光，他樂於在這塊教育土地上繼續耕耘，要擔任最稱職的「黑手」教師。

國立苗栗農工實習處主任鄭安邦（右一）獲教育部杏壇芬芳獎。圖／苗栗農工提供
國立苗栗農工實習處主任鄭安邦（右一）獲教育部杏壇芬芳獎。圖／苗栗農工提供
國立苗栗農工實習處主任鄭安邦（左一）獲教育部杏壇芬芳獎。圖／苗栗農工提供
國立苗栗農工實習處主任鄭安邦（左一）獲教育部杏壇芬芳獎。圖／苗栗農工提供
國立苗栗農工實習處主任鄭安邦（左）獲教育部杏壇芬芳獎。圖／苗栗農工提供
國立苗栗農工實習處主任鄭安邦（左）獲教育部杏壇芬芳獎。圖／苗栗農工提供
國立苗栗農工實習處主任鄭安邦（右）獲教育部杏壇芬芳獎。圖／苗栗農工提供
國立苗栗農工實習處主任鄭安邦（右）獲教育部杏壇芬芳獎。圖／苗栗農工提供

實習 教育部

延伸閱讀

桃市府與北科大簽署MOU 設智慧與綠能產業基地

影／桃園農機具廠大火 150坪全毀損失慘重

2025亞洲技能競賽 台灣獲主辦權

雲林毛豆田泥濘一片無法採收 農民：無語問蒼天

相關新聞

從黑手教師變職校博士 鄭安邦杏壇芬芳獎實至名歸

國立苗栗農工實習處主任鄭安邦在6年前獲得全國技藝優良教師後，昨天再度獲教育部杏 壇芬芳獎肯定，他從國中就經常幫家裡修農機...

移工讀四技二專進修部 機械人才夯、11技專校院擬開班

少子化衝擊大專招生和我國勞動力。國發會及教育部規畫自111學年起，由科大和企業合作開班，鼓勵製造業、營造業、農業及養護機...

新聞眼／南向專班亂象 教部別輕縱

蔡政府為了加強與新南向國家關係，推動「南向產學合作國際專班」，鼓勵技專校院擴大招收南洋國家學生，但專班一○六年開辦以來狀...

學校海外招生無門 仲介乘虛而入

大學新南向專班招生透過人力仲介，違反規定，學者指出，南洋國家學生較缺乏語言、經濟條件，需有人從中協助統整、辦理手續；部分...

違法招境外生 高苑科大遭懲處

教育部昨天證實，高苑科大透過菲律賓當地人力仲介招募新南向產學合作國際專班學生，違反招生規定，一一一學年禁招所有境外生，並...

高苑科大違法招境外生 校方喊冤將向教育部申覆

高苑科大日前遭菲律賓籍學生指控，一周工作40小時從事與學業無關的勞力活，教育部6月9日前函文指，該校透過當地人力仲介招生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。