從黑手教師變職校博士 鄭安邦杏壇芬芳獎實至名歸

國立苗栗農工實習處主任鄭安邦在6年前獲得全國技藝優良教師後，昨天再度獲教育部杏 壇芬芳獎肯定，他從國中就經常幫家裡修農機，從事技職教育工作20年來，一路從「黑手教師」變成「職校博士」，也藉由自身成長心路歷程激勵學生勤習專業技能。

苗栗農工表示，鄭安邦是農家子弟，因父親開農機行，他國中放學後，就必須幫忙家裡修理農機，提早學到一技之長，1989年從職校農業機械科畢業後，一路參與全省、全國技能競賽，並代表國家參加國際技能競賽，取得國手資格為國爭光； 國內技職教育一直扮演培養專業技術人才的搖籃，他認為自己有幸從高職、專科、科大、研究所一路走來，成為技職教育體系最大受益者。

鄭安邦從事技職教育逾20年，他視學生為學習主體，認為教師是輔助者，因此力求讓學生「動手做」、「做中學」，在實作課程時，他必定親自示範給學生看，學生再藉由他的示範學習，配合分組教學互助合作學習的方式，讓學生確實「動手做、做中學」。

校方說，鄭安邦教學之餘仍參加各項研習，教師個人研習紀錄已高達1571.5小時，還積極培訓技藝競賽及全國技能競賽選手，引導學生發揮鍥而不捨精神，在專業技能一展長才，促學生充分發揮潛能。