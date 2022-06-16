移工讀四技二專進修部 機械人才夯、11技專校院擬開班

少子化衝擊大專招生和我國勞動力。國發會及教育部規畫自111學年起，由科大和企業合作開班，鼓勵製造業、營造業、農業及養護機構30歲以下、具高中以上學歷年輕移工，可進入四技二專進修部就讀。教育部日前與11所有欲招募移工的學校、廠商開會，已有學校找到協力廠商欲協助逾40名移工9月就學，盼從初階勞動力進階為中階技術人才。

國發會因應部分產業技術人力缺口嚴重，110年規畫「強化人口及移民政策執行架構及做法規劃」，鼓勵製造業、營造業、農業及養護機構30歲以下、來台工作滿3年且具備高級中等學校以上學歷之年輕移工，就讀四技二專進修部提升職能後留台，目標至2030年為6萬人。

教育部日前邀集經國發會調查有開班需求廠商的鄰近大專校院，並由勞動部說明廠商辦理方案誘因。據了解，參與會議有意願招募勞工的學校共11所，分別為正修科大、耕莘健康管理專科學校、中華科大、城市科大、龍華科大、健行科大、明新科大、國立聯合大學、建國科大、吳鳳科大與遠東科大等校。

教育部表示盼協助大專校院最快111學年度開班。城市科大主任秘書李尚懿表示，學校已接洽一間位在桃園龜山的製造業公司，經調查預計有40名移工有意願就學。由於課程還需配合移工作業、輪班等需求，詳細課程內容和時間安排將由學校和廠商對談，擬定細節後將寫成報告審核，希望最快今年9月可以開班。

李尚懿說，學校初期只和單一一間廠商合作，譬如可對準廠商訓練需求安排至同一個班級、方便做安排，預計上述廠商的移工將安排就讀機械科二專進修部。

龍華科大校長葛自祥則表示，隨少子化移民政策也在調整，增加移工知識技能讓其能穩居留、變成長期人力。又科技大大學多設有進修部，確實適合白天上班、晚上上課的企業移工或學生，對企業而言有穩定人力，對移工來說則可取得學歷，均有好處。

葛自祥說，龍華科大洽談廠商為台達電和太平洋醫材，多有電子機械人才區需求。希望單一企業可以設計成一個專班，至於企業是否支援學雜費，還要再商談。

私校工會理事長尤榮輝則表示，部分移工應有留台意願，近似於早期台人赴美讀書也想移民翻身，但學校還須嚴格要求學業，並配有好的師資和課程，建議教育部初期仍要嚴格查核辦學，否則辦學不彰下移工形同浪費金錢也學無所用。