統測10年來報考人數腰斬 工業類私立科大成重災區

少子化為私立科大敲響警鐘，近年統測四技二專各群類報考人數直直落，109學年首跌破10萬，111學年剩下7.9萬人。工科如電機與電子群電機類報考人數也從4519人降至4374人，機械群則從8317人減為7154人。

科技大學多由技術學院升格後改制，於經濟起飛期為台灣培育不少工商業人才，撐起經濟發展。但近年受少子化衝擊，加上學生更偏好就讀普通高中，統測報名人數逐年遞減，根據技專校院入學測驗中心統計，109學年四技二專各群類別考生數為9萬5131人，首度跌破10萬，至111學年度僅剩7萬9292人。

若再細分，機械群109學年報考人數達8317人，111學年減為7154人；電機與電子群電機類報考人數也從4519人降至4374人；電機與電子群資電類則從7862人減為6545人。

升學平台大學問執行長魏佳卉表示，技職體系工業類科過去10年招生不見起色，國中生不想讀高職工科導致高職學生數減少，更直接影響到科大續存，100學年時統測報考人數還有15.9萬，至111年報考人數形同腰斬。電機電子群資電類100學年時還有1.5萬人，如今已下跌逾半，不難理解為何近年從高職到科大，都是工科為主的學校爆出危機。

魏佳卉說，尤其北部學生多選擇讀普通高中，加上技職強調在地入學，因此中南部學生也少北上就學，即便升格改制還是以收當地高職生為主，少子化下學生又無移動誘因，招生只會更艱辛。

一名科大高層感嘆，過去幾年來高職工科學生未增加，進入科大的總數也愈來愈少，學生都往一般大學流動。建議產學媒合或相關的政府計畫應由科大來擔當培養中階實務人材；公立大學則可專精於培育研發人才，從學生分流、學制分工延伸到產業分工，讓高等教育共好。