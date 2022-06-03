快訊

批葛斯齊爆料「失德」 汪小菲求助吳宗憲對話曝光

北市議員侯漢廷二度確診 昨與柯文哲見面會談3分鐘

他在東南亞工作當10年「廠長」 月薪曝光驚呆網友

東專建築科暨白冷會影像聯展4日登場

中央社／ 台東縣3日電

國立台東專科學校建築科畢業成果展4日至6日在台東美術館展出，同時聯展白冷會設計圖及舊照片，讓民眾於台東歷史文化和建築新生朝氣中穿梭。

台東專科學校今天發布新聞稿表示，這次的策展主題為「築境」，分別由黃冠智、顧超光、黃斯聖指導教師帶領學生，將這2年於學期間所學習到的各種知識和技能學以致用，並且結合台東在地特有自然景觀和人文風采，從中尋求如何讓環境變更好。

另外，顧超光與台東天主教白冷外方傳教會合作展出白冷會設計圖及舊照片，從舊有的設計圖中體驗天主教白冷外方傳教會台灣區會的合院式建築格局，以迴廊圍塑出中央的戶外庭園，隱約中顯現出中世紀修道院的平面形態。

當年由費宥諒神父設計的會院，圖上還有用德文撰寫的說明文字。

東專表示，為了這次的展出，東專建築科學生特別製作白冷會台灣區會的會院模型，預定在展出後，贈送給白冷會。

建築科主任黃冠智表示，建築是人與環境溝通的橋梁，如何構築出一個人與土地和諧共處的環境，並創造在地最大的經濟價值，是這次課程中，學生需要探討的最大主題。

建築 台東

延伸閱讀

另類祝福禮 崇仁護專校牧神父祝福畢業生四道人生

劉銳紹：香港社會悼念六四 火種不滅

港版國安法引寒蟬效應 今年六四香港無紀念活動

發誓將墮胎權正式立法惹惱教會 美眾院議長遭拒領聖餐

相關新聞

另類祝福禮 崇仁護專校牧神父祝福畢業生四道人生

嘉義天主教崇仁醫護管理專科學校，7日1日將在大林鎮校本部舉行畢業典禮，畢業生踏出校門前，校方按照傳統在各畢業班，舉辦「四...

這校超幸福！今年比照軍公教調薪4% 端午禮金發出150萬

中山工商是全國最大高職，校方表示，雖逢少子化衝擊，不過逢年過節禮金和加薪等福利，卻是「時機歹歹，禮數照行」。今年董事會仍...

協志工商停辦！最後一屆畢業典禮 校友感傷：沒學弟妹了

嘉義縣民雄鄉協志工商停辦退場，董事會決議校產捐贈中正大學，成為私校退場條例通過首例，昨天低調舉行最後一屆畢業典禮，歡送4...

影／萬能工商電機科女生考取11張證照 蔡易餘誇讚送手機

嘉義縣水上鄉萬能工商電機科畢業生戴孜穎，與世界羽球球后戴資穎姓名同音，名字只差一字，在校考取11張證照，翻轉技職校園場域...

蘭陽技術學院下學年停辦 教部協助安置學生至鄰近學校

位於宜蘭頭城的老牌蘭陽技術學院受少子化衝擊，已於110學年停招，董事會近日再公告經過董事會決議通過已向教育部申請111學...

花蓮高農畢業生考6張木工證照 不畏手受傷朝夢想邁進

國立花蓮高農高三生李芋茹自國中社團開始，對木工產生興趣，選擇就讀森林科，期間不但參與多項專題與競賽，更考取6張木工、園藝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。