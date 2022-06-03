東專建築科暨白冷會影像聯展4日登場

國立台東專科學校建築科畢業成果展4日至6日在台東美術館展出，同時聯展白冷會設計圖及舊照片，讓民眾於台東歷史文化和建築新生朝氣中穿梭。

台東專科學校今天發布新聞稿表示，這次的策展主題為「築境」，分別由黃冠智、顧超光、黃斯聖指導教師帶領學生，將這2年於學期間所學習到的各種知識和技能學以致用，並且結合台東在地特有自然景觀和人文風采，從中尋求如何讓環境變更好。

另外，顧超光與台東天主教白冷外方傳教會合作展出白冷會設計圖及舊照片，從舊有的設計圖中體驗天主教白冷外方傳教會台灣區會的合院式建築格局，以迴廊圍塑出中央的戶外庭園，隱約中顯現出中世紀修道院的平面形態。

當年由費宥諒神父設計的會院，圖上還有用德文撰寫的說明文字。

東專表示，為了這次的展出，東專建築科學生特別製作白冷會台灣區會的會院模型，預定在展出後，贈送給白冷會。

建築科主任黃冠智表示，建築是人與環境溝通的橋梁，如何構築出一個人與土地和諧共處的環境，並創造在地最大的經濟價值，是這次課程中，學生需要探討的最大主題。